Japon ve ABD'li otomotiv devlerinden işbirliği kararı

Otomotiv devleri Honda ve General Motors, Kuzey Amerika pazarında güçlerini birleştirme kararı aldı.

Son dönemlerde otomotiv endüstrisinde hız kazanan ittifaklara bir yenisi daha eklendi. ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM) ve Japonya merkezli Honda, Kuzey Amerika pazarında güçlerini birleştirme kararı aldıklarını duyurdu. İki firma arasındaki ittifak planının parçası olarak bir mutabakat imzalandığı öğrenilirken işbirliğinin AR-GE, parça tedariği, internet bağlantılı hizmetler ve satış alanlarını kapsayacağı belirtildi. Mühendislik çalışmalarının önümüzdeki yıl başlamasının planlandığı ve süreç kapsamında elektrikli ve içten yanmalı itiş sistemlerini de kapsayan ortak araç platformlarının paylaşımının amaçlandığı ifade edildi. Honda Motor yetkilileri iki firma arasında sermaye ittifakının ise gündemde olmadığı belirtti.

İlk değil

Geçtiğimiz Nisan ayında GM ve Honda'nın elektrikli araç geliştirme sürecinde işbirliğine gideceği açıklanmış, varılan anlaşma kapsamında GM'nin tescilli Ultium pilleri kullanılarak 2 adet yeni Honda elektrikli araç üretileceği kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO