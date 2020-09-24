Japon ve Güney Kore liderlerinden 9 ay sonra ilk görüşme - Son Dakika

Japon ve Güney Kore liderlerinden 9 ay sonra ilk görüşme

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, aralık ayından bu yana ilk kez görüştüğü Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Japon ve Güney Kore liderlerinden 9 ay sonra ilk görüşme, System.String[]

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, aralık ayından bu yana ilk kez görüştüğü Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakanlık Ofisi (Kantei) açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dahil birçok konuda iş birliğinin sürdürülmesinin ele alındığı görüşmede, Moon yeni görevinde Suga'ya başarılar diledi.

Görüşmede Suga, "Güney Kore son derece önemli bir komşu. Kuzey Kore dahil meselelerin üstesinden gelmek için ABD ile beraberce hareket etmeliyiz." ifadeleri kullandı

Suga'nın, son süreçte iki ülke ilişkilerinin "yıpranan ortamında bırakılmaması gerektiğine" ilişkin düşüncelerini aktardığı kaydedildi.

Kyodo ajansına göre, aralık ayında Çin'in Chengdu şehrinde bir araya gelen Moon ile önceki başbakan Abe Şinzo arasındaki temastan bu yana iki ülke liderleri ilk kez görüştü.

Başbakanlık, Moon Jae-in, Güney Kore, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 07:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japon ve Güney Kore liderlerinden 9 ay sonra ilk görüşme - Son Dakika

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