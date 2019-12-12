Japon ve Güney Koreli bakanlardan diyalog sinyali - Son Dakika

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin, Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha ile İspanya'da görüşebileceği açıklandı.



Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin, Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha ile Asya- Avrupa Toplantısı (ASEM) zirvesi için İspanya'da bulundukları sırada görüşebilecekleri açıklandı. Perşembe gününden itibaren 6 günlük bir gezi için Japonya'dan ayrılan Motegi'nin, Kang Kyung-wha ile İspanya'da görüşmesi için temasların devam ettiği bildirildi. Olası görüşmede, Japonya Dışişleri Bakanı'nın, Güney Kore'den "savaş zamanı uygulamaları" konusundaki tutumunu değiştirmesini isteyeceği belirtilirken, Japonya'nın kabul edebileceği bir çözüm sunmaları konusunda da çağrı yapacağı söylendi. Görüşmede ayrıca ikili ticaret konusunun da ele alınması beklenenler arasında.



Derin krize çözüm umudu



Japonya ve Güney Kore ilişkilerinde son dönemde artan gerginlik, iki ülke arasındaki tarihi anlaşmazlıklara dayanıyor. Güney Kore Yüksek Mahkemesi tarafından verilen, 2. Dünya Savaşı sırasında Japon şirketler için zorla çalıştırılan Korelilere tazminat ödenmesi kararı, iki ülke arasındaki büyük sorunlardan biri. Japon hükümeti ise bu konunun 1965'te imzalanan ikili anlaşma ile çözüme kavuştuğunu savunuyor.



İki ülke arasındaki arasında gizli bir ticaret savaşına dönen bu anlaşmazlıklar nedeniyle Seul, GSOMIA (Askeri Bilgilerin Genel Güvenliği Anlaşması) olarak bilinen istihbarat paylaşım anlaşmasından çekileceğini duyurmuş, kararını son anda askıya almıştı.



Yaşanan anlaşmazlıkların çözülmesi için olası bir görüşmenin gündemde olması önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor. - TOKYO