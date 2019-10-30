Son Dakika Haberleri: Japon yetkililer, video paylaşımında Fuji Dağı'na tırmanırken düştüğü görülen kişi için seferber...
Son Dakika Güncel Japon yetkililer, video paylaşımında Fuji Dağı'na tırmanırken düştüğü görülen kişi için seferber...

Japon yetkililer, video paylaşımında Fuji Dağı'na tırmanırken düştüğü görülen kişi için seferber...

58 dakika önce

Japonya'da bir kişinin, Fuji Dağı'na tırmanırken çektiği videoda karlarla kaplı yamaçtan düştüğünün görülmesi polisi harekete geçirdi.

Japon yetkililer, video paylaşımında Fuji Dağı'na tırmanırken düştüğü görülen kişi için seferber..., System.String[]

Japonya'da bir kişinin, Fuji Dağı'na tırmanırken çektiği videoda karlarla kaplı yamaçtan düştüğünün görülmesi polisi harekete geçirdi.

CNN'in haberine göre, polis, takipçilerinden gelen ihbar üzerine hafta başında 10 kişilik bir kurtarma ekibinin, sosyal medyada canlı yayında "Karlı Fuji Dağı'na gidelim" isimli videoyu paylaşan ve adını "TEDZU" olarak açıklayan Japon erkeği arama çalışmaları başlattığını, ekibin bugün bölgede bir kişinin cesedini bulduğunu açıkladı.

Yaklaşık 3 bin metre yükseklikte bulunan cesedin, videodaki Japon erkeğe ait olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.

Videoda, nefes nefese kalmış halde yürüyen ve parmaklarının üşüdüğünden şikayet eden "TEDZU"nun, "Zirveye koşuyorum. Burası çok kaygan ve giderek tehlikeli hale geliyor. Kayaların arasında yürümeye çalışıyorum. Burası dik yokuşlu bir yol." dediği duyuluyor.

Japon erkeğin, video aniden kesilmeden önce de "Kayıyorum." diyerek dağdan aşağı düşmeye başladığı ve yürüyüş sopalarının etrafa dağıldığı görülüyor.

Fuji Dağı'na tırmanma sezonunu geçen ay sona ererken, dağcıların bunun dışındaki dönemlerde dağa çıkmasını yasaklayan bir düzenleme olmadığı belirtiliyor.

Japonya, Japon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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