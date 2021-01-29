Japon Youtuber Enomoto'ya "fahri Zeytinburnulu" unvanı - Son Dakika

Japon Youtuber Enomoto'ya "fahri Zeytinburnulu" unvanı

29.01.2021 10:47
Japon Youtuber Enomoto'ya

İstanbul'u ve Türk kültürünü tanıtan videolar yayınlayan Japon Youtuber Yoshi Enomoto'ya "fahri Zeytinburnulu" unvanı verildi.

İstanbul'u ve Türk kültürünü tanıtan videolar yayınlayan Japon Youtuber Yoshi Enomoto'ya "fahri Zeytinburnulu" unvanı verildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, iki hafta önce Anadolu Ajansında yayınlanan röportajda "Japonsun, akıllı adamsın' diye bin kere söylüyorlar. Cem Yılmaz'ın Gora filmindeki sahneden alıntı yapıp ben de onlara 'Zeytinburnu çocuğuyum' diyorum." ifadelerini kullanan Enomoto'yu ilçeye davet etti.

Arısoy, sosyal medyada eğlenceli videoları ve yardımseverliğiyle bilinen Enomoto'yu 58. Bulvar Caddesi'nde karşılayarak, bir süre sohbet etti.

Caddede yürüyerek, Enomoto'yu vatandaşlara tanıtan Arısoy, "Yoshi, seni burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Zeytinburnu farklı kültürleri ve milletleri içine alan zengin bir ilçe. Biz de bu zenginlikleri korumak için çalışıyoruz. Hem dünyanın birçok yerinden hem de 81 ilden gelen vatandaşlarımız Zeytinburnu'nda huzur içinde yaşıyor." diye konuştu.

Enomoto da Arısoy'dan aldığı davetin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, ilgililere teşekkür etti.

Arısoy, Enomoto'ya Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Kültür Merkezi'ni de gezdirdi.

Merkezdeki mozaikler hakkında bilgi veren Arısoy, "Buradaki mozaikler surların dışında olması nedeniyle özel bir öneme sahip. İstanbul'un tarihi zenginliğini göstermesi açısından ve Zeytinburnu için muazzam bir kültürel hazine." ifadelerini kullandı.

Arısoy, Yoshi'yi ilçeye sevgisinden dolayı "fahri Zeytinburnulu" ilan ettiğini belirterek, "Buraya gelip bizi ziyaret ettiği için ona buranın tarihi yapılarından, İstanbul'un fethinin sembollerinden Kazlıçeşme'nin bir minyatürünü takdim ediyorum. Bundan sonra Zeytinburnulu hemşehrimizsin. Hayırlı olsun." dedi.

Kazlıçeşme Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları anlatan Arısoy, burasının kültür ve sanatın merkezi olacağını kaydetti.

"Yoshi'nin de katkısıyla burada daha fazla Japon turist görmek istiyoruz."

Arısoy, özel sanat çalışmaları ile araştırmalar için doktora öğrencilerinin ve araştırma görevlilerinin kullanabileceği zengin bir kütüphane yaptırdıklarını dile getirerek, "Zeytinburnu'nu kültür ve sanatın merkezi olan bir ilçe yapmak istiyoruz. Yoshi'nin de katkısıyla burada daha fazla Japon turist görmek istiyoruz." diye konuştu.

Arısoy, Enomoto'yla merkez önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zeytinburnu Belediyesi Basın Koordinatörü Mustafa Güngör, Enomoto'yu deri sektörünün İstanbul'daki merkezlerinden olan atölyelerindeki bazı ustalarla tanıştırdı.

Güngör, Enomoto ile Kazlıçeşme'de hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Japon Youtuber'a Balıklı Meryem Ana Rum Ortodoks Manastırı ile Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni gezdirdi.

Zeytinburnu, İstanbul, Youtuber, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japon Youtuber Enomoto'ya 'fahri Zeytinburnulu' unvanı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı'dan Süper Lig açıklaması: Exxen'de yayınlamak için planımız yok Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı "Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı
Taraftarların Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına         
11:01
Merkez Bankası, FAST sistemindeki üst limiti 1000 TL'ye yükseltti Merkez Bankası, FAST sistemindeki üst limiti 1000 TL'ye yükseltti         
10:36
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 437,6 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 437,6 liradan işlem görüyor         
10:33
Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik         
10:22
Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım         
09:52
Zihinsel engelli genç kız, ailesinin birikimi olan altınları da alarak evden kaçtı Zihinsel engelli genç kız, ailesinin birikimi olan altınları da alarak evden kaçtı         
09:43
Gören dönüp bir daha bakıyor! Yüksekovalı Hira'nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir'le gerçekleşti Gören dönüp bir daha bakıyor! Yüksekovalı Hira'nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir'le gerçekleşti         
08:58
Kanseri atlattıktan sonra yaşadığı mide problemleri nedeniyle 4 yıldır uyuyamayan vatandaş, 4 saatlik ameliyat ile sağlığına kavuştu Kanseri atlattıktan sonra yaşadığı mide problemleri nedeniyle 4 yıldır uyuyamayan vatandaş, 4 saatlik ameliyat ile sağlığına kavuştu         
08:15
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok         
00:35
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu         
00:08
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 11:18:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Japon Youtuber Enomoto'ya "fahri Zeytinburnulu" unvanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei