Japon Youtuber Enomoto'ya "fahri Zeytinburnulu" unvanı - Son Dakika

İstanbul'u ve Türk kültürünü tanıtan videolar yayınlayan Japon Youtuber Yoshi Enomoto'ya "fahri Zeytinburnulu" unvanı verildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, iki hafta önce Anadolu Ajansında yayınlanan röportajda "Japonsun, akıllı adamsın' diye bin kere söylüyorlar. Cem Yılmaz'ın Gora filmindeki sahneden alıntı yapıp ben de onlara 'Zeytinburnu çocuğuyum' diyorum." ifadelerini kullanan Enomoto'yu ilçeye davet etti.

Arısoy, sosyal medyada eğlenceli videoları ve yardımseverliğiyle bilinen Enomoto'yu 58. Bulvar Caddesi'nde karşılayarak, bir süre sohbet etti.

Caddede yürüyerek, Enomoto'yu vatandaşlara tanıtan Arısoy, "Yoshi, seni burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Zeytinburnu farklı kültürleri ve milletleri içine alan zengin bir ilçe. Biz de bu zenginlikleri korumak için çalışıyoruz. Hem dünyanın birçok yerinden hem de 81 ilden gelen vatandaşlarımız Zeytinburnu'nda huzur içinde yaşıyor." diye konuştu.

Enomoto da Arısoy'dan aldığı davetin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, ilgililere teşekkür etti.

Arısoy, Enomoto'ya Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Kültür Merkezi'ni de gezdirdi.

Merkezdeki mozaikler hakkında bilgi veren Arısoy, "Buradaki mozaikler surların dışında olması nedeniyle özel bir öneme sahip. İstanbul'un tarihi zenginliğini göstermesi açısından ve Zeytinburnu için muazzam bir kültürel hazine." ifadelerini kullandı.

Arısoy, Yoshi'yi ilçeye sevgisinden dolayı "fahri Zeytinburnulu" ilan ettiğini belirterek, "Buraya gelip bizi ziyaret ettiği için ona buranın tarihi yapılarından, İstanbul'un fethinin sembollerinden Kazlıçeşme'nin bir minyatürünü takdim ediyorum. Bundan sonra Zeytinburnulu hemşehrimizsin. Hayırlı olsun." dedi.

Kazlıçeşme Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları anlatan Arısoy, burasının kültür ve sanatın merkezi olacağını kaydetti.

"Yoshi'nin de katkısıyla burada daha fazla Japon turist görmek istiyoruz."

Arısoy, özel sanat çalışmaları ile araştırmalar için doktora öğrencilerinin ve araştırma görevlilerinin kullanabileceği zengin bir kütüphane yaptırdıklarını dile getirerek, "Zeytinburnu'nu kültür ve sanatın merkezi olan bir ilçe yapmak istiyoruz. Yoshi'nin de katkısıyla burada daha fazla Japon turist görmek istiyoruz." diye konuştu.

Arısoy, Enomoto'yla merkez önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zeytinburnu Belediyesi Basın Koordinatörü Mustafa Güngör, Enomoto'yu deri sektörünün İstanbul'daki merkezlerinden olan atölyelerindeki bazı ustalarla tanıştırdı.

Güngör, Enomoto ile Kazlıçeşme'de hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Japon Youtuber'a Balıklı Meryem Ana Rum Ortodoks Manastırı ile Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni gezdirdi.