JAPON YUJİ KADIKÖY'DE KELLE SÖĞÜŞ SATIYOR - Son Dakika
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JAPON YUJİ KADIKÖY'DE KELLE SÖĞÜŞ SATIYOR

26.03.2022 19:34
JAPON YUJİ KADIKÖY'DE KELLE SÖĞÜŞ SATIYOR

JAPON Yuji Umeji, 10 yıl önce Türkiye'ye yerleşti.

JAPON Yuji Umeji, 10 yıl önce Türkiye'ye yerleşti. Kadıköy'de oturan Umeji, sokak lezzeti olan kelle söğüşün tadına baktıktan sonra tutkunu oldu. 8 yıl boyunca ayda en az 3 kez kelle söğüş yiyen Umeji, sonunda kelle söğüşün nasıl yapıldığını öğrenmek istedi. Bunun üzerine meşhur söğüşçü Muammer Aksoy'un yanında 6 ay boyunca eğitim aldı. Eğitimin ardından 1 yıl önce Kadıköy'de önce bir tezgah açtı. Yuji Umeji, "Japon olduğumu görünce çok şaşırıyorlar. Aksanımdan yabancı olduğumu anladıkları için nereli olduğumu soruyorlar. Bazen Japon olduğumu söylüyorum bazen ise beyaz yalanlar söyleyip, 'Zeytinburnu çocuğuyum' diyorum" dedi.

Japon esnaf Yuji Umeji (40) 10 yıl önce Türkiye'ye yerleşti. İstanbul Kadıköy'de oturan Umeji, sokak lezzeti olan kelle söğüşün tadına baktıktan sonra tutkunu oldu. 8 yıl boyunca ayda en az 3 kez kelle söğüş yiyen Umeji, sonunda kelle söğüşün nasıl yapıldığını öğrenmek istedi. Bunun üzerine meşhur söğüşçü Muammer Aksoy'un yanında 6 ay boyunca eğitim aldı. Eğitimin ardından 1 yıl önce Kadıköy'de önce bir tezgah açtı. Umeji'nin kelle söğüşü çok beğenilince, daha sonra dükkan açmaya karar verdi.

"8 YIL BOYUNCA AYDA 2-3 KEZ VAPUR KULLANARAK KELLE SÖĞÜŞ YEDİM"

Kelle söğüş ile nasıl tanıştığını anlatan Yuji Umeji, "8 yıl boyunca ayda 2-3 kez vapur kullanarak Beyoğlu'na gidip kelle söğüş yedim, bu benim rutinim oldu. Tadına baktığımda lezzetine bayıldım. Ondan sonra Muammer Aksoy ustanın yanında 6 ay staj gördüm. Bu işe 1 yıl önce başladım. Kadıköy'de bir tezgah ve dükkan açtım. Muammer Aksoy sadece kelle satmıyor, bir hikayesi var. Kendisi benim dostum ve abim oldu. Pandemi başlayınca bir karar vermek zorunda kaldım ve Kadıköy'de dükkan açtım. Muammer ustam ile bu işleri büyütmek istiyorum" dedi.

"ESNAF OLMAK ZOR, SEVMESEM YAPAMAZDIM"

Yuji Umeji, kendisinin Japon olmasına vatandaşların şaşırdığını belirterek, "Japon olduğumu görünce çok şaşırıyorlar. Aksanımdan yabancı olduğumu anladıkları için nereli olduğumu soruyorlar. Bazen Japon olduğumu söylüyorum bazen ise beyaz yalanlar söyleyip, 'Zeytinburnu çocuğuyum' diyorum. Esnaf olmak zor, çünkü günde 10 saat çalışıyorum. O yüzden sevmesem yapamazdım. İşimi inanılmaz derecede çok seviyorum ama kızım ve eşim kelle söğüş sevmiyorlar. Muammer ustamla çalışmayı çok seviyorum çünkü çok disiplinliler ve çok detaylara önem veriyorlar" şeklinde konuştu.

"KISA SÜREDE BU İŞİ BENİMSEMESİ VE SEVMESİ HARİKA"

Kelle söğüş ustası Muammet Aksoy ise Umeji'nin çok yetenekli biri olduğunu söylüyor. Aksoy, "Kelle söğüş Niğde'ye has bir yemek. Dedelerden beri bu işi yapıyoruz. Yaklaşık 130 yıllık bir geçmişimiz var son 46 yılı ben devam ettiriyorum. Yuji kardeşim ile 8 yıl önce tanıştık, kendisi müşterimdi. Bu işi yapmak istedi, ben de destek oldum. Pişirmeyi, doğramayı öğrettim. Yaklaşık 6 aylık süre içerisinde işi öğrendi. Kısa sürede bu kadar işi benimsemesi ve bu işi sevmesi harika. Bu işi seviyordu, 'Gelip işi öğrenebiilirsin, yardım edebilirsin' dedim. İstedi ve başardık" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel JAPON YUJİ KADIKÖY'DE KELLE SÖĞÜŞ SATIYOR - Son Dakika


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