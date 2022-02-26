Japon yük gemisi Karadeniz'de Rus füzesi tarafından vuruldu: 1 yaralı - Son Dakika
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Japon yük gemisi Karadeniz'de Rus füzesi tarafından vuruldu: 1 yaralı

26.02.2022 09:44
Japon yük gemisi Karadeniz'de Rus füzesi tarafından vuruldu: 1 yaralı

Japon bir şirkete ait Panama bandıralı yük gemisinin Karadeniz açıklarında Rus füzesi ile vurulduğu bildirilirken, 20 kişilik mürettebattan 1 kişinin yaralandığı açıklandı.

Japon bir şirkete ait Panama bandıralı yük gemisinin Karadeniz açıklarında Rus füzesi ile vurulduğu bildirilirken, 20 kişilik mürettebattan 1 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı gündemdeki tazeliğini korurken, savaşa dair sıcak bir gelişme yaşandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Japon bir şirkete ait yük gemisinin dün Karadeniz açıklarında Rus füzesi ile vurulduğunu duyurdu. Füzenin Panama'ya kayıtlı yük gemisi Namura Queen'in kıç tarafına isabet ettiği ve kısa süreli yangına neden olduğu öğrenilirken, geminin Japonya'nın Ehime eyaletinin Imabari şehrindeki bir nakliye şirketine ait olduğu kaydedildi. Şirketten yapılan açıklamada tamamı Filipinli 20 mürettebattan birinin omzundan yaralandığı açıklanırken, 19 kişinin ise yara almadan kurtulduğu kaydedildi. Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı saldırının ayrıntılarını doğrulamak üzere detaylı inceleme başlatırken, mürettebatın en kısa sürede güvenli bir bölgeye nakledilmesi için temasların sürdüğü öğrenildi. - TOKYO

Japon yük gemisi Karadeniz'de Rus füzesi tarafından vuruldu: 1 yaralı

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Karadeniz, Panama, Japon, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japon yük gemisi Karadeniz'de Rus füzesi tarafından vuruldu: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japon yük gemisi Karadeniz'de Rus füzesi tarafından vuruldu: 1 yaralı - Son Dakika
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