Japonlar 20. Yaşlarını 'Yetişkin Çağı' Festivalinde Kutladı
1 saat önce
Japonya'da 20 yaşını dolduran gençler, taşınabilir tapınaklarla deniz kıyısında müzik ve danslarla 'yetişkin olmayı' kutladı.
Japonya
'da 20 yaşını dolduran gençler, taşınabilir tapınaklarla deniz kıyısında müzik ve danslarla 'yetişkin olmayı' kutladı
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:58
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