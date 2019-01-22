Son Dakika Haberleri: Japonlar 20. Yaşlarını 'Yetişkin Çağı' Festivalinde Kutladı

Japonlar 20. Yaşlarını 'Yetişkin Çağı' Festivalinde Kutladı

1 saat önce

Japonya'da 20 yaşını dolduran gençler, taşınabilir tapınaklarla deniz kıyısında müzik ve danslarla 'yetişkin olmayı' kutladı.

">
Japonya'da 20 yaşını dolduran gençler, taşınabilir tapınaklarla deniz kıyısında müzik ve danslarla 'yetişkin olmayı' kutladı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:58 

Japonya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenden Aşağı Yuvarlandı Babasının Gözaltına Alındığını Gören Küçük Kız da Ellerini Kaldırıp Polise Yürüdü

Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı Nöbet Tutan Askeri Kafasına Miğferle Vurarak Öldüren Astsubayın Terör Bağlantısı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 20:12:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonlar 20. Yaşlarını 'Yetişkin Çağı' Festivalinde Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]