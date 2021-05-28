Japonlar, 5 ülkenin daha sahada destan yazan Türk SİHA'ları için sıraya girdiğini yazdı

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Libya, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2, dünya gündemine damga vurmaya devam ediyor. Japon basını, Bayraktar TB2'lerin potansiyel müşterilerini yazdı.

"AZERBAYCAN'IN ZAFERİNDE BÜYÜK PAYI VAR"

Türkiye'nin SİHA teknolojilerinde olağanüstü bir atılım yaptığını ve teknolojisini dünya çapında ilerlettiğini vurgulayan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu araçlar halihazırda Azerbaycan, Ukrayna ve Katar semalarında görev yapıyor. Özellikle Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kazandığı zaferde büyük payları var."

2020 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasında çıkan ve Dağlık Karabağ savaşına Bayraktar TB2'lerin damga vurduğu yazan haberde, Azerbaycan ve Ukrayna'nın ardından Polonya semalarında da yükselecek olan SİHA'ların Rusya'yı baskılayacağı ifade edildi.

5 ÜLKE PEŞİNDE

Japon basını, Bayraktar TB2'nin yeni potansiyel müşterilerinin İngiltere, Çekya, Macaristan, Bulgaristan ve Arnavutluk olduğunu yazdı.

POLONYA İLE YAPILAN ANLAŞMAYA DA YER VERDİLER

Araştırmacı-yazar Hitoshi Sato tarafından kaleme alınan ve Yahoo News Japan'da yayınlanan makalede, Türkiye ile Polonya arasında imzalanan 24 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracına ilişkin anlaşmanın detaylarına da yer verildi.