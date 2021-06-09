Üye Girişi
Japonlar çörekten yenilebilir maske üretti - Son Dakika

Japonlar çörekten yenilebilir maske üretti

09.06.2021 15:55
Japonlar çörekten yenilebilir maske üretti, System.String[]

Japonya'da bir firma dünyanın ilk yenilebilir maskesini üretti.

Japonya'da bir firma dünyanın ilk yenilebilir maskesini üretti. Meşhur Japon çöreği melonpan'dan (kavun ekmek) üretilen ürünün en az piyasada satılan diğer maskeler kadar koruyucu olduğu açıklandı.

Japonya'da özel bir şirket, dünyanın ilk yenilebilir maskesini üretti. Korona virüs salgınının ardından maskelerin moda sektörüne de yön verdiği ülkede meşhur "melonpan" (kavun ekmek) adı verilen çörekten üretilen maske sosyal medyada yoğun ilgi gördü. "Goku no Kimochi" adlı bir masaj ve güzellik merkezinin ürün geliştirme departmanı tarafından üretilen maskenin, kavun ekmeğin kokusunu her daim içlerine çekebilmeyi hayal eden 3 üniversite öğrencisinin talebine yanıt olarak ortaya çıktığı kaydedildi. Maskede kullanılan çörekleri Japonya'nın ünlü "kavun ekmek" satış zinciri "Melon de Melon"un sağladığı açıklandı. Maskenin kalitesini laboratuvar ortamında test ettiren üretici firma, sıra dışı ürünün en az piyasada satılan endüstriyel maskeler kadar koruyucu olduğunu duyurdu.

Fiyatı 140 lira

Kullanıcısının karnını doyurmayı vadeden maskenin 10 Haziran'dan itibaren çevrimiçi ortamda Japonya'da satışa sunulacağı öğrenilirken, 5'li paketin fiyatının ise bin 800 yen (yaklaşık 140 lira) olacağı belirtildi.

Adını görüntüsünden alıyor

Japonya'da "Melonpan" (kavun ekmek) olarak bilinen meşhur şekerli çörekler, adını kavunu andıran şeklinden alıyor. Sanılanın aksine genelde içinde kavun bulunmasa da, son zamanlarda bazı üreticiler kavun aromalı melonpan'ları da sevenlerin beğenisine sunuyor. - TOKYO

Japonlar çörekten yenilebilir maske üretti

Koronavirüs, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonlar çörekten yenilebilir maske üretti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı 15:52 Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim 15:38 Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim Thodex'in kurucusu Özer'in Kocaeli'deki evinde icra işlemi başladı 15:30 Thodex'in kurucusu Özer'in Kocaeli'deki evinde icra işlemi başladı
Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak 15:17 Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı 15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var 14:58 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum 14:51 Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar 14:38 Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar

Son Dakika Haberleri
16:00 Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Kocaeli'deki evinde icra işlemi başladı
15:51 Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı
15:38 Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim
15:34 '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm
15:27 Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı
15:17 Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak
15:14 Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü
15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı
15:05 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım
14:57 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var
İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde         
15:57
Ünlü şarkıcı Gülşen, koronavirüs aşısı yaptırdı Ünlü şarkıcı Gülşen, koronavirüs aşısı yaptırdı         
15:46
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı         
15:28
Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü         
15:14
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi         
14:51
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü         
14:49
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor         
14:07
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 16:04:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonlar çörekten yenilebilir maske üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement