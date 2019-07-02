Japonlar dışında hangi uluslar balina avlamaya devam ediyor?
47 dakika önce
Yeniden balina avcılığını başlatan Japonya'ya tepki yağıyor ancak Japonlar dünyada balina avlayan tek ulus değil. Peki başka hangi ülkeler türün devamına ve çevreye olan zararı bilerek bunu yapmaya devam ediyor?
Japon
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:52
balıkçıları 30 yıllık balina avcılığı yasağının sona ermesi ile yeniden okyanuslarda ticari balina avını başlattı. Yaz boyunca minke ve gagalı balina türlerini avlayacak olan Japon teknelere ve Japon hükümetine karşı hayvan hakları ve çevre örgütlerinden büyük tepki yağıyor.
Ticari balina avcılığı 1986'daki bir uluslararası karar ile yasaklanmıştı. Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu (IWC) üyesi olan Japonya
üyelikten çekildi ve bu yasağa uymayacağını açıkladı. 88 ülkeden oluşan komisyonda İspanya
, Fransa
ve İngiltere
gibi Avrupa
ülkeleri de bulunuyor.
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