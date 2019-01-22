Son Dakika Haberleri: Japonlar'ın Sinop'a Nükleer Santral Yapmaktan Vazgeçtiği İddia Edildi

Japonlar'ın Sinop'a Nükleer Santral Yapmaktan Vazgeçtiği İddia Edildi

59 dakika önce

Japonya’da Times gazetesinin haberine göre Japon Mitsubishi firması Sinop’a yapılacak nükleer santral projesini iptal etti. Haberde, “Hitachi’nin İngiltere’deki projeyi durdurma kararıyla birlikte, Mitsubishi Heavy Industries’in Türkiye’deki planından vazgeçtiği bildirildi” denildi. BBC Türkçe’de Ilgın Yorulmaz’ın sorularını cevaplayan Mitsubishi yetkilisi Daisaku İşii, projenin iptal edileceğine yönelik iddiaları reddetmişti ancak durumun Türkiye’ye özgü olmadığı, son zamanlarda Japonya hükümetinin […]The post Japonlar’ın Sinop’a nükleer santral yapmaktan vazgeçtiği iddia edildi appeared first on Enerji Enstitüsü.

Japonlar'ın Sinop'a Nükleer Santral Yapmaktan Vazgeçtiği İddia Edildi, System.String[]
Japonya'da Times gazetesinin haberine göre Japon Mitsubishi firması Sinop'a yapılacak nükleer santral projesini iptal etti. Haberde, "Hitachi'nin İngiltere'deki projeyi durdurma kararıyla birlikte, Mitsubishi Heavy Industries'in Türkiye'deki planından vazgeçtiği bildirildi" denildi.

BBC Türkçe'de Ilgın Yorulmaz'ın sorularını cevaplayan Mitsubishi yetkilisi Daisaku İşii, projenin iptal edileceğine yönelik iddiaları reddetmişti ancak durumun Türkiye'ye özgü olmadığı, son zamanlarda Japonya hükümetinin ve Japon şirketlerinin Türkiye dışındaki ülkelerde de nükleer proje finansmanında zorluklar yaşadığı biliniyor.

Japon basınında yer alan detaylara göre, 11 Mart 2011'de Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki kaza ve sızıntı sonrası, yurtiçi-yurtdışı santrallerin inşasında eski güvenlik protokollerinin değiştirilmesi ve yenilerinin eklenmesi, Sinop gibi projelerinin maliyetlerini arttırdığı yönünde.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:45 

Türkiye, Japon, Nükleer Santral, Sinop, Sektörel
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