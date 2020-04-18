Japonlar Korona virüs testi için bir hafta bekliyor - Son Dakika
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Japonlar Korona virüs testi için bir hafta bekliyor

6 saat önce

Japonya'da Korona virüsü taşıdığından şüphelenilen kişilerin test için bir haftaya kadar beklemek zorunda kaldıkları öğrenildi.

Japonlar Korona virüs testi için bir hafta bekliyor, System.String[]

Japonya'da Korona virüsü taşıdığından şüphelenilen kişilerin test için bir haftaya kadar beklemek zorunda kaldıkları öğrenildi.


Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Korona virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde OHAL ilan edilen Japonya'da, sağlık sistemi artan vaka sayısı karşısında zorlanmaya başladı. Japon kamu yayıncısı NHK'nin yaptığı bir araştırma, başkent Tokyo'da Korona virüsü taşıdığından şüphelenilen kişilerin test edilebilmek için bir haftaya kadar beklemek zorunda kaldıklarını ortaya koydu. Tokyo'nun 23 ilçesindeki sağlık merkezlerini kapsayan araştırmaya göre, virüs şüphesi bulunan kişilerin önce halk sağlığı merkezlerine ya da aile hekimlerine başvurması gerektiği belirlendi. Ancak gerekli görülmesi halinde korona virüs testinin yapılabildiği sağlık kurumlarına yönlendirilen kişilerin, artan vaka sayıları nedeniyle uzun bekleme sürelerinden şikayet ettikleri ortaya çıktı. Buna rağmen çok ağır semptom gösteren hastaların en kısa sürede teste tabi tutulduğu ifade edildi.


Hokkaido Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Profesör Tsukamoto Yoko, enfekte kişilerin test edilmeyi beklerken ciddi semptomlar geliştirebileceği veya virüsü başkalarına bulaştırabileceği uyarısında bulundu.


Tokyo'da vaka sayısı artıyor


Vaka sayısının 2 bin 794'e ulaştığı Tokyo'da, uzmanlar daha önce sağlık sisteminin tıkanabileceği uyarısında bulunmuş, Tokyo yerel hükümeti ise korona virüsünü hafif semptomlarla atlatan hastaları şehirde kiralanan otel odalarına taşımaya başlamıştı.


Japonya genelinde korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 218'e, toplam vaka sayısı 10 bin 539'a yükseldi. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Japon, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 09:06 Kaynak: İHA

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