Son Dakika Haberleri: Japonlar neden bıçaklı saldırı kurbanları anısına şekerleme ve içecek bırakıyor?
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Japonlar neden bıçaklı saldırı kurbanları anısına şekerleme ve içecek bırakıyor?

1 saat önce

Japonya'daki bıçaklı saldırının gerçekleştiği okulun önünde kurbanların anısına bırakılan çiçek ve mesaj notlarının yanı sıra onlarca soda, içecek ve şekerlemelerin bulunması dikkat çekiyor. Japonların bu geleneği ne ifade ediyor? Nereden geliyor?

Japonlar neden bıçaklı saldırı kurbanları anısına şekerleme ve içecek bırakıyor?, System.String[]
Japonya'da halk Kawasaki kentindeki ilkokul çocuklarını hedef alan bıçaklı saldırıda ölen kurbanların yasını tutuyor.

Saldırının gerçekleştiği okulun önünde aralarında 11 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu kurbanların anısına bırakılan çiçek ve mesajların yanı sıra onlarca soda, meyve suları ve şekerlemelerin bulunması dikkat çekiyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:53 
Japonya, Dünya
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