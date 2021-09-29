Japonlar ve Güney Koreliler, ankete göre iki ülke ilişkilerini "olumlu" görmüyor - Son Dakika

Japonya ile Güney Kore özel kuruluşlarının anketi, iki komşu halkın, ülke ilişkilerini "olumlu" görmediğini ortaya çıkardı.

Japonya'dan Genron NPO ile Güney Kore'den East Asia Institute'ın (EAI) ağustos ve eylül aylarında her iki ülkeden 1000 kişiyle düzenlediği anket iki toplumun bakışını sorguladı.

İki ülkenin mevcut ilişkilerine yönelik soruyu Japon katılımcıların yüzde 52,7'si, Güney Koreli katılımcıların yüzde 81'i "oldukça kötü" şeklinde cevapladı.

Aynı sahada geçen yıl yapılan ankete kıyasla bu oran Japonya'da yüzde 2, Güney Kore'de ise yüzde 7,4 düşüş kaydetti.

Mayısta Güney Kore'de göreve gelmesi beklenen yeni hükümetin ikili ilişkilere katkısına yönelik soruya ise Japonların yüzde 46,1'i ve Güney Korelilerin yüzde 48,3'ü "değişiklik olmayacağı" yönünde yanıt verdi.

Ankete yönelik konuşmasında iki ülke kamuoyunun birbirlerine "halen soğuk" olduğunu kaydeden Genron NPO Başkanı Kudo Yasuşi, ABD ve Çin'in gerilimli ilişkilerinin, komşu toplumların bakış açılarında "küçük değişiklikleri tetikleyebildiğini" söyledi.

Kamu yayıncısı NHK, savaş dönemi Kore Yarımadası'nda zorla çalıştırılan işçiler ile istismar edilen Koreli kadınlar sorunlarının iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilemeyi sürdürdüğüne dikkati çekti.