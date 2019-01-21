Japonlardan Kalabalık Metroya Ücretsiz Yemek Çözümü

Tokyo
'da hizmet veren Tozai hattındaki yoğunluğu azaltmak isteyen Japonya
, hattı daha erken saatlerde kullanan yolculara ücretsiz yemek ikram edecek.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da hizmet veren metro hatları adından söz ettirmeye devam ediyor. Günlük olarak 7.2 milyon kişinin kullandığı Tokyo metrosu ilginç görüntülere sahne oluyor. Tokyo'da bulunan Tozai hattı ise kentin en kalabalık metro durağı. Japon yetkililer, Tozai hattındaki kalabalığı azaltmak için ücretsiz yiyecek ikramında bulunarak, metroyu daha erken saatlerde kullanması için yolculara teşvikte bulunuyor. Tokyo metrosu, önümüzdeki 2 hafta boyunca en az 2 bin yolcunun daha erken saatlerde metro hattını kullanmasını sağlayabilirse yolculara, Japonların özel yemeği olan tempura ikram edecek. Eğer bu sayı 3 bin yolcuyu geçerse, şirket tempuranın yanında soba adlı makarnayı da ikram listesine ekleyecek.
Bin işletme kampanyaya destek veriyor
Kampanyaya destek veren yaklaşık bin şirketin personelleri normal çalışma saatlerinin dışında hizmet vermeye devam edecek. Bazı personeller mesaiye daha erken başlayıp mesaiyi daha geç sonlandırırken, bazı personeller de evlerinden çalışacak. Sabah
saat 07.50 ile 08.50 arasında 76 bin yolcu Tozai metro hattını kullanıyor ve aslında tren bu sayının iki katına rahatlıkla hizmet verebilecek şekilde hazırlanmış.
Yamashita: "En yoğun hattımız olan Tozai hattı için çalışmalar sürüyor"
Tokyo Metro Sözcüsü Takeshi Yamashita, trenin hat işletmesinde güvenli kabul alacak olan yüzde 199 kapasitesinin bulunduğunu ancak yolcuların yoğunluktan dolayı sıkışık gitmek durumunda kaldığını söyledi. Yamashita, "Bu bizim en yoğun hattımız. Biz her zaman yoğun saatleri yolcularımız için daha kolay bir hale getirmeye çalışıyoruz" dedi. Yamashita, uygulamanın yolcuları daha erken saatlerde kullanmaya teşvik edeceğini umduklarını dile getirdi. - TOKYO