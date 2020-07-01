Japonların yeni nesil hızlı treni raylarda - Son Dakika

Japonların yeni nesil hızlı treni raylarda

Japonya'da üretilen ve saatte 285 kilometre hıza ulaşabilen yeni nesil hızlı tren (shinkansen) N700S ilk seferini yaptı.

Japonya'da üretilen ve saatte 285 kilometre hıza ulaşabilen yeni nesil hızlı tren (shinkansen) N700S ilk seferini yaptı.

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Japonya'da hizmete gireceği gün merakla beklenen yeni nesil hızlı tren modeli N700S bugün ilk seferini yaptı. Sabah yerel saatle 05.30 itibariyle bilet gişelerinin açılmasıyla bazı başkent sakinleri Tokyo Tren İstasyonu'na akın etti. Meraklı bakışlar arasında perona yanaşan N700S saat 06.00'da Fukuoka'ya gitmek üzere yola çıktı.


Saatte 285 km hıza ulaşıyor


13 yıllık aranın ardından Tokkaido hızlı tren hattında kullanılacak tamamen yenilenmiş ilk model olan N700S, serinin önceki modeli N700A'da olduğu gibi saatte 285 km hıza ulaşabiliyor. Yeni geliştirilen gürültü ve titreşim önleme sistemleri ile önceki modellerden ayrılan N700S şimdiye kadar geliştirilen en yüksek kabiliyete sahip hızlı tren olarak gösteriliyor. Yeni nesil hızlı tren artırılan kabin ve bagaj hacmi ile de dikkat çekiyor. - TOKYO

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Japonların yeni nesil hızlı treni raylarda - Son Dakika Dünya

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