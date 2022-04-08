Japonya, 106 ülkeye uyguladığı "oturumu olmayanlara" giriş yasağını sonlandırıyor - Son Dakika
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Japonya, 106 ülkeye uyguladığı "oturumu olmayanlara" giriş yasağını sonlandırıyor

08.04.2022 08:24
Japonya, 106 ülkeye uyguladığı "oturumu olmayanlara" giriş yasağını sonlandırıyor

Japon hükümeti, Kovid-19 nedeniyle 106 ülkeyi kapsayan "oturumu olmayan yabancıların" ülkeye giriş yasağı uygulamasını sonlandırıyor.

Japon hükümeti, Kovid-19 nedeniyle 106 ülkeyi kapsayan "oturumu olmayan yabancıların" ülkeye giriş yasağı uygulamasını sonlandırıyor.

Ülke geneli Kovid-19 salgını vaka sayılarının düşüş eğilimini koruması sonrası Japon hükümeti sınır kapısı önlemlerini yumuşatma kararı aldı.

Kyodo ajansının haberine göre, ABD, İngiltere ve Hindistan dahil 106 ülke çıkışlı "oturumu olmayan yabancıların ülkeye giriş yasağı" kaldırılacak.

Dışişleri Bakanlığına göre, listede Avrupa'dan Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya ile Asya'dan Endonezya, Malezya ve Filipinler, Orta Doğu'dan Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Latin Amerika'dan Brezilya, Şili ile Afrika'dan Fas ve Tunus yer alıyor.

Vize sınırlamalarının yürürlükte kalacağı uygulama doğrultusunda, "ağır hasta ziyareti ve cenaze" gibi olağan dışı durumlar haricinde, "yabancı turistin ülkeye kabul edilmemesi" uygulaması sürecek.

Afrika ülkelerinin çoğu, Doğu Avrupa ülkelerinin bir kısmı ile Rusya dahil 56 ülkeye yönelik giriş yasağı ise devam edecek.

Yeni kararlar doğrultusunda hafta sonundan itibaren ülkeye günlük kabul edilecek yolcu giriş sayısı da 10 bine yükseltildi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 897 bin 77'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 28 bin 548'e yükseldi.

Ülke genelinde 494 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, 106 ülkeye uyguladığı 'oturumu olmayanlara' giriş yasağını sonlandırıyor - Son Dakika


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