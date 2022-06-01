Japonya, 2,7 trilyon yenlik ek bütçeyi yasalaştırdı - Son Dakika
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Japonya, 2,7 trilyon yenlik ek bütçeyi yasalaştırdı

01.06.2022 07:30
Japonya, 2,7 trilyon yenlik ek bütçeyi yasalaştırdı

Japon meclisi, yükselen enerji ve gıda fiyatlarına karşı mevcut mali yıl kapsamlı 2,7 trilyon yenlik (21 milyar dolar) ek bütçeyi kanunlaştırdı.

Japon meclisi, yükselen enerji ve gıda fiyatlarına karşı mevcut mali yıl kapsamlı 2,7 trilyon yenlik (21 milyar dolar) ek bütçeyi kanunlaştırdı.

Japon hükümetinin, Rusya- Ukrayna savaşı sonrası yükselen enerji ve gıda fiyatları karşısında, iş dünyası ile hane halkına yönelik destek bütçe tasarısı yasalaştı.

Danışman Meclisi (Sangiin) milletvekilleri, hükümetin 2,7 trilyon yen (21 milyar dolar) değerinde ek bütçesini kanunlaştırdı.

Başbakan Kişida Fumio, ek bütçeye yönelik meclis konuşmasında "Yükselen fiyatlar ciddi problem. Halkın yaşamına etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Mart 2023'te sona erecek mali yılı kapsayan bütçeden 1,2 trilyon yenlik (9,2 milyar dolar) dilimle petrol tedarikçileri sübvanse desteği sağlanacak.

Kovid-19 ile mücadele ve hane halkı yardımlarını kapsayan yedek akçe fonuna ise ilaveten 1,5 trilyon yen (11,7 milyar dolar) aktarılacak.

Ek bütçenin tamamı, ihraç edilecek devlet tahvilinden karşılanacak.

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Kaynak: AA

Enerji, Rusya, Japon, dolar, Güncel, Son Dakika

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