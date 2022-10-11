Japonya'da 2 yılın ardından sınırlarda uygulanan Kovid-19 önlemleri kaldırıldı - Son Dakika
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Japonya'da 2 yılın ardından sınırlarda uygulanan Kovid-19 önlemleri kaldırıldı

11.10.2022 07:56
Japonya'da 2 yılın ardından sınırlarda uygulanan Kovid-19 önlemleri kaldırıldı

Japonya'da hükümet, 2 yıldan fazla zamandır ülke sınır kapılarında Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarını 11 Ekim itibarıyla kaldırdı. Bundan böyle 3 doz aşı vurulduğunu ya da seyahatten 72 saat önce negatif test sonucu ibraz edenlere karantina uygulanmayacak.

Japonya'da Kişida Fumio hükümeti, Kovid-19 vaka sayılarının düşük seyrettiği ülke genelinde, yeni kararları 11 Ekim itibarıyla uygulamaya aldı.

Bu doğrultuda halihazırda günlük 50 bin yolcu giriş sınırlaması ile yabancı turistlerin Japonya'ya bireysel seyahat yasağı kaldırıldı.


Japonya'nın vize muafiyet programı uyguladığı 70'e yakın ülkeden yabancı turistler önceden plansız şekilde ve refakat edilmeksizin Japonya'ya girebilecek.

3 DOZ AŞI YA DA SEYAHATTEN ÖNCE NEGATİF TEST SONUCU ŞARTI

3 doz aşı vurulduğunu ya da seyahatten 72 saat önce negatif test sonucu ibraz edenlere, sınır girişinde yeni Kovid-19 testi ve karantinası uygulanmayacak.

Öte yandan merkezi hükümet, ülke iç turizminin canlandırılması için uygulanacak "Ulusal Seyahat İndirimi" programını devreye aldı.

Program kapsamında 7 gecelik iç seyahatlerde kişi başına gecelik 11 bin yene (76 dolar) kadar sübvanse desteği sunulacak

Başkent Tokyo bölgesi, söz konusu programa 20 Ekim'de dahil edilecek.

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Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da 2 yılın ardından sınırlarda uygulanan Kovid-19 önlemleri kaldırıldı - Son Dakika

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