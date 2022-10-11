Bu doğrultuda halihazırda günlük 50 bin yolcu giriş sınırlaması ile yabancı turistlerin Japonya'ya bireysel seyahat yasağı kaldırıldı.

Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Japonya'da 2 yılın ardından sınırlarda uygulanan Kovid-19 önlemleri kaldırıldı - Son Dakika

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