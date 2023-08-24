Japonya, Fukuşima'daki atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı - Son Dakika

Japonya, Fukuşima'daki atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

Son Güncelleme: 24.08.2023 10:32

Japonya, 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı.

Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltmasına başlandı. Karar, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oldu. Güney Kore'de de planlanan tahliye kararına karşı protesto yapıldı.

İLK AŞAMADA 7 BİN 800 TON ATIK SU BOŞALTILACAK

Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinden (TEPCO) yapılan açıklamada, boşaltma işleminin yerel saatle 13.00'te başladığını duyurdu. Açıklamada, seyreltilmiş radyoaktif atık suyun, yeraltından denize uzanan 1 kilometrelik tünelle tahliye edildiği belirtildi. Şirket, daha önce açıklanan plana göre, ilk aşamada 17 gün içinde 7 bin 800 ton atık su okyanusa boşaltacak. Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun boşaltılması planlanıyor.

Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

1.34 MİLYON ATIK SU BİRİKMİŞ

TEPCO, Fukuşima'da 1,34 milyon ton atık suyun biriktiğini, bunun tahliyesine başlanmazsa depolama kapasitesinin 2024 başında aşılacağı uyarısında bulunmuştu. Başbakan Kişida Fumio, 22 Ağustos'taki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa tahliyesine 24 Ağustos'ta başlanacağını duyurmuştu.

Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

TEPKİ ÇEKTİ

Karar, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oldu. Japonya, eleştirilere karşı, okyanusa tahliyesi planlanan radyo atık suyun temiz suyla seyreltildiğini, böylece sudaki radyoaktif materyal miktarının insan sağlığı ve çevre için zararlı kabul edilen oranların 40'da 1'i kadar altında olduğunu savunuyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

ÇİN, DENİZ ÜRÜNLERİ İTHALATINI DURDURDU

Çin, Japonya'nın, 2011'deki deprem sonrası meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başlamasının ardından bu ülkeden tüm deniz ürünlerinin ithalatını durdurduğunu bildirdi. Gümrükler Genel İdaresinden yapılan açıklamada, kararın, "Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun denize boşaltılmasının yol açtığı nükleer serpinti riskini önlemeyi, Çinli tüketicilerin sağlığını ve ithal gıdaların güvenliğini korumayı amaçladığı" belirtildi.

Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

NE OLMUŞTU?

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı
Kaynak: AA

Fukuşima, Japonya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, Fukuşima'daki atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya, Fukuşima'daki atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı - Son Dakika
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