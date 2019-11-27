Japonya: 2011 depreminin merkezine en yakın nükleer reaktörün yeniden devreye alınmasına ilk onay

Japonya'da 2011 yılında meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın noktada bulunan Onagawa nükleer santralindeki bir reaktörün faaliyetlere yeniden başlaması için ilk izin verildi.



Tohoku elektrik üretim şirketinden yapılan açıklamada halk görüşüne başvurulduktan sonra reaktörün devreye alınacağı belirtildi. Halkın ve yerel yönetimlerin onay vermemesi halinde reaktör faaliyetlerine başlayamayacak.