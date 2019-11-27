Son Dakika Haberleri: Japonya: 2011 depreminin merkezine en yakın nükleer reaktörün yeniden devreye alınmasına ilk onay
Son Dakika Dünya Japonya: 2011 depreminin merkezine en yakın nükleer reaktörün yeniden devreye alınmasına ilk onay - Son Dakika Dünya

Japonya: 2011 depreminin merkezine en yakın nükleer reaktörün yeniden devreye alınmasına ilk onay

6 saat önce

Japonya'da 2011 yılında meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın noktada bulunan Onagawa nükleer santralindeki bir reaktörün faaliyetlere yeniden başlaması için ilk izin verildi

Japonya: 2011 depreminin merkezine en yakın nükleer reaktörün yeniden devreye alınmasına ilk onay, System.String[]

Japonya'da 2011 yılında meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın noktada bulunan Onagawa nükleer santralindeki bir reaktörün faaliyetlere yeniden başlaması için ilk izin verildi.


Tohoku elektrik üretim şirketinden yapılan açıklamada halk görüşüne başvurulduktan sonra reaktörün devreye alınacağı belirtildi. Halkın ve yerel yönetimlerin onay vermemesi halinde reaktör faaliyetlerine başlayamayacak.

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Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:26 
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