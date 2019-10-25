Son Dakika Haberleri: "Japonya 2019 Festivali"nin açılışı yapıldı
Son Dakika Güncel 'Japonya 2019 Festivali'nin açılışı yapıldı

"Japonya 2019 Festivali"nin açılışı yapıldı

40 dakika önce

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, "Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzak olsa da kalplerimiz yakındır.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, "Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzak olsa da kalplerimiz yakındır." dedi.

Büyükelçi Miyajima, Türk Japon Vakfı'nda düzenlenen "Japonya 2019 Festivalinin" açılışında yaptığı konuşmada, festivalin düzenlenmesine katkı sağlayan Türk ve Japonya yetkililere teşekkür etti.

Görevlendirildiği günden bu yana Türkiye'de 34 şehri ziyaret ettiğini kaydeden Miyajima, "Her yerde son derece sıcak karşılanıyorum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Miyajima, ülkesinde başlayan Reiwa (Düzenin Uyumu) dönemi kapsamında bu hafta Japonya İmparatoru Naruhito'nun taç giydiğini anımsattı.

Törene Türkiye'den katılan heyete şükranlarını sunan Miyajima, "Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzak olsa da kalplerimiz yakındır" diye konuştu.

Açılışa başkentteki yabancı misyon şefleri, bürokrasi temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Davetliler, daha sonra çağdaş caz sanatçıları Aki Takase ve Daniel Erdmann'ın verdiği konseri dinleme fırsatı buldu.

Festivalin 23 Kasım'a kadar farklı şehirlerde film gösterimi, enerji sempozyumu, judo turnuvası, konuşma yarışması, sanat galerisi, çay seramonisi, ve konferans gibi kapsamlı faaliyetlerle sürecek.

Türkiye, Japonya, Ankara, Japon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:22 Kaynak: AA
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