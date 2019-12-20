Japonya 2020'de savunmaya 48,5 milyar dolar harcayacak - Son Dakika
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Japonya 2020'de savunmaya 48,5 milyar dolar harcayacak

6 saat önce

Japonya, gelecek yıl savunma harcamalarına yüzde 1,1 artışla, 5 trilyon 310 milyar yen (yaklaşık 48,5 milyar dolar) ayırmayı planlıyor.

Japonya 2020'de savunmaya 48,5 milyar dolar harcayacak, System.String[]

Japonya, gelecek yıl savunma harcamalarına yüzde 1,1 artışla, 5 trilyon 310 milyar yen (yaklaşık 48,5 milyar dolar) ayırmayı planlıyor.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, 2020 yılı bütçe tasarısı Bakanlar Kurulunda onaylandı.

Bütçe tasarısında uzaydaki savunma kabiliyetinin arttırılması için 50,6 milyar yen (yaklaşık 460 milyon dolar), siber güvenlik kabiliyetinin arttırılması için ise 25,6 milyar yen (yaklaşık 230 milyon dolar) ayrıldı.

Ayrıca, düşman radarlarını engellemek ve sinyal sistemlerini bozmak üzere yeni bir elektronik harp uçağı geliştirilmesi için 15 milyar yen (140 milyon dolar) bütçe tahsis edildi.

F-2 ve F-35'ler

Tasarıda, Japon Hava Kuvvetleri'nin kullandığı, Lockheed Martin üretimi F-16 model savaş uçaklarının bir versiyonu olan F-2 savaş uçaklarının yerini alacak bir savaş uçağı tasarlanması için de 28 milyar yen (yaklaşık 260 milyon dolar) harcanacağı belirtildi.

Yeni tasarımın Amerikan ve İngiliz şirketleriyle ortaklaşa geliştirileceği de vurgulandı.

Öte yandan tasarıda yeni nesil F-35 savaş uçaklarının montajı Japonya'da yapılan F-35A modelleri için parça alımına 28 milyar yen (yaklaşık 260 milyon dolar) harcanacağı, kısa mesafe kalkış ve dikey iniş özelliklerine sahip F-35B modellerinden ise 730 milyon dolar bedelle 6 adet satın alınacağı kaydedildi.

Ayrıca, F-35B'lerin yerli üretim Izumo helikopter gemilerinde kullanılabilmesi için gemi modernizasyonuna 3,1 milyar yen (28 milyon dolar) harcanacağı belirtildi.

Kuzey Kore tehdidine karşı destek

Tasarıda, Kuzey Kore'den kaynaklanan olası füze tehdidine karşı, Amerikan yapımı Aegis füze savunma sisteminin dikey fırlatma rampalarıyla desteklenmesi de öngörüldü. Rampaların satın alınması ve kurulumu için 12,9 milyar yen (120 milyon dolar) ilave harcama yapılması planlandı.

Japonya'da savunma bütçesi Başbakan Abe Şinzo'nun iktidarda olduğu 8 yılda her yıl sürekli arttı. Son 6 yılın bütçeleri ise tüm zamanların en yüksek savunma harcamaları olarak kayıtlara geçti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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