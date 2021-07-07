Japonya 2021 mali yılı büyüme beklentisini aşağı yönlü güncelledi - Son Dakika

Buna göre, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılında Japonya'nın gayri safi milli hasılasında yüzde 3,7 büyüme bekleniyor.

Ekonomi ve Mali Politikalar Konsey toplantısı sonrası Kabine Ofisi, ocakta açıklanan büyüme beklentisinin 0,3 puan aşağıya çekildiğini duyurdu.

Japonya hükümeti mevcut mali yıl ekonomik büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti.

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