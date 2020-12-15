Japonya 2040'a kadar 45 GW offshore rüzgar santralı kuracak

Japonya, karbon salımı azaltma hedefi doğrultusunda 2040 yılına kadar 45 gigawat (GW) kurulu güce sahip denizde kurulu (offshore) rüzgar enerjisi santrali kuracak. Japonya, 2050 yılına kadar karbon nötr bir ülke haline gelmeyi hedefliyor.

Halen offshore rüzgar santralleri üzerinden 20,000 kilowat elektrik enerjisi üreten Japonya'nın hedfelediği 45 GW toplam 45 nükleer santralın ürettiği elektrik enerjisine karşılık geliyor. Bir GW elektrik enerjisi "bir milyon kilowat" elektrik enerjisine eşit.