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Japonya 3 eyalette Kovid-19'a karşı kısmi OHAL uygulayacak - Son Dakika

Japonya 3 eyalette Kovid-19'a karşı kısmi OHAL uygulayacak

07.01.2022 12:10
Japonya 3 eyalette Kovid-19'a karşı kısmi OHAL uygulayacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Okinawa, Yamaguçi ve Hiroşima'da kısmi olağanüstü hal (OHAL) uygulanacağını açıkladı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Okinawa, Yamaguçi ve Hiroşima'da kısmi olağanüstü hal (OHAL) uygulanacağını açıkladı.

Başbakan Kişida düzenlediği basın toplantısında, Okinawa, Yamaguçi ve Hiroşima eyaletlerinde yükselişe geçen Kovid-19 vakalarına karşı kısmi OHAL kararı aldıklarını bildirdi.

Söz konusu kararı, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi üzerine aldıklarını belirten Kişida, kısmi OHAL bölgelerindeki vaka seyrinde düşüş hedefleneceğini söyledi.

Okinawa ve Yamaguçi'deki vaka artışlarında ABD üslerinin etkisiyle ilgili Kişida, "Şimdilik vaka izleri ve yayılma rotalarını saptamak zor." diye konuştu.

Vaka artışlarını durdurmak için tüm tedbirlerin alınacağını ve gidişatın yakından izleneceğini bildiren Kişida, ülke genelinde aşı kampanyasına da hız vereceklerini söyledi.

Kapsamlı kısmi OHAL, 3 eyalette 9-31 Ocak arasında uygulanacak.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Japonya 3 eyalette Kovid-19'a karşı kısmi OHAL uygulayacak - Son Dakika
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