Japonya, 3 kişinin öldüğü tekne kazasına ilişkin Rusya uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika

Japonya sahil güvenlik güçleri, 26 Mayıs'ta Rus gemisi ile Japon balıkçı teknesinin çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili Rusya uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı.
Japon haber ajansı Kyodo News'in haberine göre, Mombetsu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Rusya bandıralı geminin yetkililerinden Pavel Dobrianskii'nin gözaltına alındığını duyurdu.
Japon yetkililer, Dobrianskii'ye "çarpışmayı engellememe ve deniz trafiğini tehlikeye atmada ihmal" suçlamalarının yöneltildiğini belirtti.
Hokkaido eyaleti açıklarında 26 Mayıs'ta bir Rus gemisi ile Japon balıkçı teknesi çarpışmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Rusya, kazadan iki gün sonra, Japon balıkçı teknesine, Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde yasa dışı balıkçılık faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle el koymuştu.
Kaynak: AA
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