Son Dakika Haberleri: Japonya 5.7 ile sallandı
Son Dakika 3. Sayfa Japonya 5.7 ile sallandı

Japonya 5.7 ile sallandı

1 saat önce

Japonya'da 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Japonya 5.7 ile sallandı, System.String[]

Japonya'da 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi.


Yılın en şiddetli tayfunlarından biri olarak gösterilen Hagibis Tayfunu ile mücadele eden Japonya'da aynı gün içinde bir de deprem meydana geldi. Japonya'nın Chiba Eyaleti'nde saat 18: 22'de meydana gelen depremin şiddetinin 5.7 olduğu açıklandı. Depremin ardından tsunami riski bildirilmezken, ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı da yaşanmadı. 5.7 şiddetindeki depremin, ülkenin 7 kademeli ulusal deprem derecelendirme sisteminde 4. seviyeyi ifade ettiği belirtildi. - TOKYO

Japonya, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:45 Kaynak: İHA
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