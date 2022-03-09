Japonya, 8 Ukraynalıyı kabul etti - Son Dakika
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Japonya, 8 Ukraynalıyı kabul etti

09.03.2022 18:14
Japonya, 8 Ukraynalıyı kabul etti

Japon hükümeti, Rusya'nın açtığı savaş sonrası ülkesini terk etmek zorunda kalan 8 Ukraynalıyı kabul etti.

Japon hükümeti, Rusya'nın açtığı savaş sonrası ülkesini terk etmek zorunda kalan 8 Ukraynalıyı kabul etti.

Japonya Adalet Bakanı Furukawa Yoşihisa, parlamento oturumundaki konuşmasında, Rusya'nın açtığı savaştan kaçan 8 Ukraynalıyı Japonya'ya kabul ettiklerini kaydetti.

Furukawa, "proaktif ve ivedi şekilde kabul için ilgili bakanlık ve kuruluşlarla çalışmaları sürdüreceklerini" söyledi.

Kyodo ajansına göre, Japonya Göç Hizmetleri Ajansı (ISA) "ülke içinde akrabası ya da tanıdığı bulunan" 8 Ukraynalının 90 gün oturum hakkıyla ülkeye alındığını duyurdu.

Duyuruda, kısa süreli oturum sonunda, "vize uzatılması için esnek davranılacağı ve söz konusu kişilerin çalışabilmeleri için kolaylık sağlanacağı" kaydedildi.

Başbakan Kişida Fumio, geçen hafta, "Ukrayna halkıyla dayanışma halinde olunduğunu göstermek istediklerini" ve bu ülkeden mülteci kabul edileceğini açıklamıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Japonya, Japon, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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