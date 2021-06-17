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Japonya 9 eyalette OHAL'i sonlandırıyor - Son Dakika

Japonya 9 eyalette OHAL'i sonlandırıyor

17.06.2021 13:13
Japonya 9 eyalette OHAL'i sonlandırıyor, System.String[]

Japonya'da hükümet, Covid-19 salgını nedeniyle ülkenin 10 eyaletinde süren OHAL uygulamasını, 9 eyalette Pazar günü itibariyle sonlandırma kararı aldı.

Japonya'da hükümet, Covid-19 salgını nedeniyle ülkenin 10 eyaletinde süren OHAL uygulamasını, 9 eyalette Pazar günü itibariyle sonlandırma kararı aldı. OHAL tedbirleri Okinawa'da devam edecek.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, Japonya'da hükümeti kritik bir karar aldı. Salgın önleme tedbirleri kapsamında ülkenin 10 eyaletinde devam eden olağanüstü halin (OHAL) 9 eyalette Pazar günü itibariyle sonlandırılacağı açıklandı. Tokyo, Hokkaido, Osaka, Aichi, Kyoto, Hyogo, Okayama, Hiroshima ve Fukuoka'nın karar kapsamından çıkarılacağı bildirilirken, OHAL tedbirlerinin Okinawa'da 11 Temmuz'a kadar devam edeceği ifade edildi.

Ayrıca Okayama ve Hiroshima hariç OHAL kapsamından çıkarılacak tüm diğer eyaletlerin 11 Temmuz'a kadar yarı OHAL uygulaması altına alınacağı kaydedildi. Yarı OHAL kapsamında, şu anda yasak olan alkol servisine yerel saatle 19.00'a kadar izin verileceği, restoranlardan ise 20.00 itibariyle kepenk kapanmalarının isteneceği öğrenildi.

Süresi uzatılmıştı

Japonya'da hükümet 25 Nisan'da ülkenin salgın başından bu yana hayata geçirilen 3. OHAL'ini Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da yürürlüğe koymuş, 11 Mayıs'ta sona ermesi öngörülen kararın süresi 31 Mayıs'a kadar uzatılarak kapsamına Aichi, Fukuoka, Hokkaido, Okayama ve Hiroshima dahil edilmişti. OHAL uygulaması son olarak Okinawa'yı da kapsarken, süresi ikinci kez uzatılan kararın 10 eyalette 20 Haziran'a kadar süreceği açıklanmıştı.

Yoğun tedbirler uygulanmıştı

OHAL kararı kapsamında restoran ve benzeri işletmelerden alkol servisini durdurmaları ve çalışma saatlerini kısıtlamaları talep edilirken, alışveriş merkezlerinden de günlük ihtiyaçların satıldığı bölümler dışında geçici olarak kepenk kapatmaları istenmişti. Şirketlere personelini evden çalışmaya teşvik etme çağrısı yapan hükümet, halka yönelik "evde kal" çağrıları da yinelemişti. Kitlesel etkinliklere katılım da geçici olarak kısıtlanmıştı.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı bugün itibariyle 780 bin 953'e, can kaybı sayısı ise 14 bin 312'ye yükseldi. - TOKYO

Japonya 9 eyalette OHAL'i sonlandırıyor
Japonya 9 eyalette OHAL'i sonlandırıyor
Japonya 9 eyalette OHAL'i sonlandırıyor

Olağanüstü Hal, Koronavirüs, Japonya, Pazar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Japonya 9 eyalette OHAL'i sonlandırıyor - Son Dakika


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