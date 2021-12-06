Japonya, ABD askerleri için daha fazla ödeme yapacak - Son Dakika

Japonya, ABD askerleri için daha fazla ödeme yapacak

Japonya'nın, ülkede konuşlu ABD askeri güçlerine yönelik karşıladığı ev sahibi ülke desteğini artırma kararı aldığı bildirildi.

Japonya'nın, ülkede konuşlu ABD askeri güçlerine yönelik karşıladığı ev sahibi ülke desteğini artırma kararı aldığı bildirildi. Kyodo ajansının haberine göre mali destek, geçen ay sonu Washington'da bir araya gelen üst düzey çalışma grubunda müzakere edildi. Toplantıda Washington'un, Japonya'da konuşlu ABD askerlerine yönelik ev sahibi ülke desteğini artırma talebini, Tokyo hükümeti kabul etti. Japonya, 2022 mali yılı bütçe görüşmeleri öncesinde, ilgili ödenek artışı miktarında ABD ile mutabakata vararak, müzakereleri nihayete erdirecek. Kyodo, Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri karşısında Japonya'nın ABD ile sürdürdüğü güvenlik ittifakını güçlendirmesini "kaçınılmaz" olarak niteledi. Mevcut 2021 mali yıl kapsamlı ev sahibi desteği tesis kullanımları ve üslerdeki çalışanlar dahil 201,7 milyar yen (1,79 milyar dolar) olarak kayda geçmişti. İkili güvenlik ittifakı anlaşması gereği Japonya, 1978 yılından bu yana ev sahibi ülke desteği altında, ülkedeki ABD askeriyesinin hizmet, uygulama, iş gücü ve eğitim masraflarını karşılıyor.

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