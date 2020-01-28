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Japonya, ABD baskısıyla vazgeçtiği yerli savaş uçağını bu kez yapabilecek mi?
6 saat önce
Japonya’da ABD’nin siyasi baskısı üzerine yaklaşık 30 yıl önce rafa kalkan tam yerli savaş uçağı üretme projesi yeniden gündemde. Japonya'nın önünde üç seçenek var: ABD ile ortak üretim
İngiltere ile yeni nesil Tempest projesine liderlik etmek
Tamamen yerli ve milli uçak üretmek
Japonya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi baskısı üzerine yaklaşık 30 yıl önce rafa kalkan tam yerli savaş uçağı üretme projesi yeniden gündemde. Savunma Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta parlamentoya sunulan 5.3 trilyon yenlik (285 milyar TL) rekor bütçesinden önemli bir bölümün Japon Hava Savunma Kuvvetleri (JASDF) filosunun modernizasyonu için ayrılması planlanıyor.
Bunu, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan yapımı askeri sistemlere olan bağımlılığından kurtulması ve yerel savunma teknolojisini geliştirmesi için son şans olarak görenlerin sayısı hayli fazla.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:16
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