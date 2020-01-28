Japonya, ABD baskısıyla vazgeçtiği yerli savaş uçağını bu kez yapabilecek mi? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya, ABD baskısıyla vazgeçtiği yerli savaş uçağını bu kez yapabilecek mi? - Son Dakika Dünya

Japonya, ABD baskısıyla vazgeçtiği yerli savaş uçağını bu kez yapabilecek mi?

6 saat önce

Japonya’da ABD’nin siyasi baskısı üzerine yaklaşık 30 yıl önce rafa kalkan tam yerli savaş uçağı üretme projesi yeniden gündemde. Japonya'nın önünde üç seçenek var: ABD ile ortak üretim İngiltere ile yeni nesil Tempest projesine liderlik etmek Tamamen yerli ve milli uçak üretmek

Japonya, ABD baskısıyla vazgeçtiği yerli savaş uçağını bu kez yapabilecek mi?, System.String[]

Japonya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi baskısı üzerine yaklaşık 30 yıl önce rafa kalkan tam yerli savaş uçağı üretme projesi yeniden gündemde. Savunma Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta parlamentoya sunulan 5.3 trilyon yenlik (285 milyar TL) rekor bütçesinden önemli bir bölümün Japon Hava Savunma Kuvvetleri (JASDF) filosunun modernizasyonu için ayrılması planlanıyor.


Bunu, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan yapımı askeri sistemlere olan bağımlılığından kurtulması ve yerel savunma teknolojisini geliştirmesi için son şans olarak görenlerin sayısı hayli fazla.

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Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:16 
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