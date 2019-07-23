Japonya, ABD'nin Ortadoğu'ya asker göndermesi talebini reddetti
2 saat önce
Japonya'da Kabine Genel Sekreteri ve hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, ülkesinin Orta Doğu politikasının değişmediğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD)talebi doğrultusunda Basra Körfezi'nin güvenliğini sağlamak adına bölgeye asker göndermeyeceklerini açıkladı.
Japonya
'da Kabine
Genel Sekreteri ve hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, ülkesinin Orta Doğu
politikasının değişmediğini ve Amerika Birleşik Devletleri
'nin (ABD) talebi doğrultusunda Basra Körfezi
'nin güvenliğini sağlamak adına bölgeye asker göndermeyeceklerini açıkladı.
Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya geçtiğimiz hafta ABD'nin kurulmasını önerdiği koalisyona Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) gücü gönderme planlarının olmadığını ifade etmişti. Hükümet Sözcüsü Suga, yaptığı açıklamada devlet politikalarının Bakan Iwaya'nın geçen haftaki demeciyle aynı olduğunu ve değişmediğini yineledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:22
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Klip çekiminde ünlü yönetmene şok hareket! "Sarışın olacağım" deyip seti terk etti Yatakta karısıyla bastığı komşusunun cinsel organını makasla kesti