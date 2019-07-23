Son Dakika Haberleri: Japonya, ABD'nin Ortadoğu'ya asker göndermesi talebini reddetti
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Japonya, ABD'nin Ortadoğu'ya asker göndermesi talebini reddetti

2 saat önce

Japonya'da Kabine Genel Sekreteri ve hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, ülkesinin Orta Doğu politikasının değişmediğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD)talebi doğrultusunda Basra Körfezi'nin güvenliğini sağlamak adına bölgeye asker göndermeyeceklerini açıkladı.

Japonya, ABD'nin Ortadoğu'ya asker göndermesi talebini reddetti, System.String[]
Japonya'da Kabine Genel Sekreteri ve hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, ülkesinin Orta Doğu politikasının değişmediğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) talebi doğrultusunda Basra Körfezi'nin güvenliğini sağlamak adına bölgeye asker göndermeyeceklerini açıkladı.

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya geçtiğimiz hafta ABD'nin kurulmasını önerdiği koalisyona Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) gücü gönderme planlarının olmadığını ifade etmişti. Hükümet Sözcüsü Suga, yaptığı açıklamada devlet politikalarının Bakan Iwaya'nın geçen haftaki demeciyle aynı olduğunu ve değişmediğini yineledi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:22 
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