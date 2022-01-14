Japonya: ABD üslerindeki Kovid-19 vakaları, çevre bölgelerdeki seyri tetiklemiş olabilir - Son Dakika

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ABD üslerindeki Kovid-19 vakalarının, çevre bölgelerdeki vaka seyrini tetiklemiş olabileceğini söyledi.

Bakan Hayaşi, Ulusal Basın Kulübünde düzenlediği toplantıda, "ABD güçlerine ait tesislerdeki vaka durumunun, çevre bölgelerde virüs yayılımına yol açan faktörlerden biri olduğu ihtimalini reddedemeyiz." dedi.

ABD üslerindeki virüs vakalarının, bu üslerin "çevre bölgelerindeki vaka seyrini doğru orantılı etkilemiş olabileceğini" belirten Hayaşi, vaka seyrinin ciddi şekilde ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Hayaşi, ABD güçlerine, askeri tesis ve üslerinde halihazırdaki önlemlerin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Vaka artışları sonrası, yerel idarelerin talepleri doğrultusunda merkezi hükümet Yamaguçi, Hiroşima ile güneydeki ada eyaleti Okinawa'da kısmi olağanüstü hal ilan etmişti.

Başbakan Kişida Fumio, askeri üs ve tesislerin, bulundukları bölgelerdeki vaka artışlarına etki ettiği olasılığına yönelik, "vaka izlerinin saptanmasının zor olduğunu" bildirmişti.

Kamu yayıncısı NHK'nin hafta içinde Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, ülke genelinde ABD askeri üs ve tesislerinde 3 bin 638 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.