Üye Girişi
Japonya: ABD üslerindeki Kovid-19 vakaları, çevre bölgelerdeki seyri tetiklemiş olabilir - Son Dakika

Japonya: ABD üslerindeki Kovid-19 vakaları, çevre bölgelerdeki seyri tetiklemiş olabilir

14.01.2022 07:22
Japonya: ABD üslerindeki Kovid-19 vakaları, çevre bölgelerdeki seyri tetiklemiş olabilir

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ABD üslerindeki Kovid-19 vakalarının, çevre bölgelerdeki vaka seyrini tetiklemiş olabileceğini söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ABD üslerindeki Kovid-19 vakalarının, çevre bölgelerdeki vaka seyrini tetiklemiş olabileceğini söyledi.

Bakan Hayaşi, Ulusal Basın Kulübünde düzenlediği toplantıda, "ABD güçlerine ait tesislerdeki vaka durumunun, çevre bölgelerde virüs yayılımına yol açan faktörlerden biri olduğu ihtimalini reddedemeyiz." dedi.

ABD üslerindeki virüs vakalarının, bu üslerin "çevre bölgelerindeki vaka seyrini doğru orantılı etkilemiş olabileceğini" belirten Hayaşi, vaka seyrinin ciddi şekilde ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Hayaşi, ABD güçlerine, askeri tesis ve üslerinde halihazırdaki önlemlerin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Vaka artışları sonrası, yerel idarelerin talepleri doğrultusunda merkezi hükümet Yamaguçi, Hiroşima ile güneydeki ada eyaleti Okinawa'da kısmi olağanüstü hal ilan etmişti.

Başbakan Kişida Fumio, askeri üs ve tesislerin, bulundukları bölgelerdeki vaka artışlarına etki ettiği olasılığına yönelik, "vaka izlerinin saptanmasının zor olduğunu" bildirmişti.

Kamu yayıncısı NHK'nin hafta içinde Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, ülke genelinde ABD askeri üs ve tesislerinde 3 bin 638 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya: ABD üslerindeki Kovid-19 vakaları, çevre bölgelerdeki seyri tetiklemiş olabilir - Son Dakika


Evinde başından vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı Evinde başından vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı         
22:21
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17
Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı         
12:54
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi         
09:32
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43

Son Dakika Haberleri
00:52 Barış Murat Yağcı ilk oyunda acılar içinde kaldı
00:16 Bülent Ersoy'un tepki çeken şemsiyeli görüntüsünden sonra Anıtkabir komutanının görevinden alındığı iddia edildi
00:06 "AK Parti seçmen desteğini kaybetti" yorumlarına Kurtulmuş'tan yanıt geldi
23:48 Eski eşi Mustafa Erdoğan'la buluşan Gülben Ergen'den samimi paylaşım
23:36 Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde farklı noktalarda 3 bombalı saldırı
23:28 Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek
23:14 Fatih Terim'in paylaşımında dikkat çeken sözleşme detayı!
22:47 Son Dakika: 4 ilde kar yağışı nedeniyle okullara ara verildi
22:36 Patron, işçiyi arabası kirlenmesin diye bagajında taşıdı
22:08 Kılıçdaroğlu dakikalar içerisinde iki gaf birden yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 07:28:16. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya: ABD üslerindeki Kovid-19 vakaları, çevre bölgelerdeki seyri tetiklemiş olabilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement