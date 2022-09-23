Japonya, ABD ve Güney Kore, Asya-Pasifik'te statükonun değiştirilmesine karşı

Bildiriye göre üç bakan, Kuzey Kore 'nin "nükleer deneme gerçekleştirmesi halinde, bu ülkeye, uluslararası toplumca güçlü ve kararlı tepkisiyle karşılık verilmesinde" anlaştı.

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu marjında New York 'ta bir araya gelen üç ülkenin Dışişleri Bakanı, üçlü ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güney Kore, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

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