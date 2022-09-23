Japonya, ABD ve Güney Kore, Asya-Pasifik'te statükonun değiştirilmesine karşı - Son Dakika
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Japonya, ABD ve Güney Kore, Asya-Pasifik'te statükonun değiştirilmesine karşı

23.09.2022 07:38
Japonya, ABD ve Güney Kore, Asya-Pasifik'te statükonun değiştirilmesine karşı

Japonya, ABD ve Güney Kore, son dönem Çin'in askeri faaliyetlerinin arttığı Asya-Pasifik'te statükonun değiştirilmesine karşı çıkacak.

Japonya, ABD ve Güney Kore, son dönem Çin'in askeri faaliyetlerinin arttığı Asya-Pasifik'te statükonun değiştirilmesine karşı çıkacak.

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu marjında New York'ta bir araya gelen üç ülkenin Dışişleri Bakanı, üçlü ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa görüşmesi sonrası ortak bildiri yayımlandı.

Dışişleri Bakanları, Çin'in faaliyetlerini arttığı Asya-Pasifik'te statükonun değiştirilmesine karşı çıkılması ve nüfusunu artırdığı Pasifik ada ülkelerinin desteklenmesinde anlaştı.

Bildiriye göre üç bakan, Kuzey Kore'nin "nükleer deneme gerçekleştirmesi halinde, bu ülkeye, uluslararası toplumca güçlü ve kararlı tepkisiyle karşılık verilmesinde" anlaştı.

Zirveye ilişkin Japon hükümeti açıklamasına göre, ABD-Japonya ve ABD-Güney Kore ittifaklarının caydırıcılık kapasitelerini artırılarak, üçlü güvenlik iş birliğini geliştirilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya, ABD ve Güney Kore, Asya-Pasifik'te statükonun değiştirilmesine karşı - Son Dakika

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