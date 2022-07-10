Japonya, Abe suikastinin gölgesinde Danışman Meclisi seçimleri için sandık başına gitti

Japonya, eski Başbakan Abe Şinzo suikastinin gölgesinde, Danışman Meclisi (Sangiin) olağan milletvekili seçimleri için bugün sandık başına gitti.

Kyodo News'ün haberine göre, her 3 yılda bir düzenlenen seçim için sandığa giden Japon seçmen, "Üst Meclis" olarak görülen Sangiin'deki 248 koltuğun yarısının geleceğini belirleyecek.

6 yıllık dönemde görev yapmak için yarışacak milletvekili adaylarının resmi kampanya süreci 9 Temmuz gecesi sona erdi.

545 adayın yarıştığı seçimlerde, adayların yüzde 30'dan fazlasını kadınlar oluşturuyor ve bu, şimdiye kadarki en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile ortağı Komeito, halihazırda Sangiin'de 137 koltuğu sahip.

Mecliste Anayasal Demokrat Partinin (CDP) liderlik ettiği muhalefet cephesinin de 95 sandalyesi bulunuyor.

Oylama yerel saat ile 20.00'de sona erecek.

10 Temmuz seçimleri sonrası 2025'e kadar ulusal seçim düzenlenmeyecek. LDP gelecek haftaki seçimleri kazanırsa Başbakan Kişida'nın göreve geldiği 2021 seçimlerindeki yetkisi pekişmiş olacak.

Eski Japonya Başbakanı Abe, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Abe, 8 Temmuz'da Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı esnada göğsünden vurulmuştu.

Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe kurtarılamamıştı.