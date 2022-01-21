Japonya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya'nın Oita eyaleti açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya'nın Oita eyaletinde yer alan Saiki kentinin 23 kilometre güney güneybatısında 41 kilometre derinlikte 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı henüz bildirilmedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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