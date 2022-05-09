Japonya açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Japonya açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem

09.05.2022 10:48
Japonya açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem

Japonya'da merkez üssü Yonaguni adası açıklarında olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da merkez üssü Yonaguni adası açıklarında olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 6.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin Okinawa eyaletine bağlı olan ve Japonya'nın üzerinde yerleşim olan en batıdaki adası olarak bilinen Yonaguni adası açıklarında yerel saat 15.23'te kaydedilen sarsıntının 20 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Japonya'nın Okinawa eyaletinin yanı sıra deprem, Tayvan'ın başkenti Taipei olmak üzere birçok kentte de hissedildi. Yetkililer, depremde herhangi bir hasar ve can kaybına ilişkin ise resmi bir açıklama yapmadı.

(Burak Ersoy - Uğur Rıfat Karlova - İHA)

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Meteoroloji, Japonya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Japonya açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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