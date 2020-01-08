Japonya Adalet Bakanı Mori'den, eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un açıklamalarına yanıt Açıklaması - Son Dakika

Japonya Adalet Bakanı Mori Masako, adli kontrol altında bulunduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un bugün Beyrut'ta yaptığı basın açıklamasına tepki gösterdi.

Mori, yaptığı yazılı açıklamada, Japonya'dan Lübnan'a kaçmasının ardından ilk kez, Beyrut'ta basın mensuplarının karşısına geçen ve Japonya'daki adalet sistemine yönelik birtakım ithamlarda bulunan eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un açıklamalarına yanıt verdi.

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'ün, Ghosn'un hakkında kırmızı bülten yayımladığına işaret edilen açıklamada, Ghosn'un yasa dışı şekilde ülkeden ayrılmasının suç teşkil edebileceği belirtildi.

Mahkemenin, Ghosn'u, kefalet koşullarına uymaya, saklanmamaya/kaçmamaya veya yurt dışına seyahat etmemeye söz verdiği için kefaletle serbest bıraktığına vurgu yapılan açıklamada, "Ancak Ghosn, Japonya'dan ve yargılanmaktan kaçtı. Bu tür eylemlere, hiçbir ülkenin sisteminde göz yumulamaz. Ghosn, ayrıca hem Japonya içinde hem de uluslararası alanda Japonya'nın hukuk sistemi ve uygulaması hakkında yanlış bilgi yaymıştır. Bu kesinlikle kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Bakan Mori'nin açıklamasında, Japonya'nın ceza adalet sisteminin, bireyin temel insani haklarını korurken, davalarla ilgili gerçeği açıklığa kavuşturmak için uygun prosedürleri gereğine uygun şekilde yerine getirdiğinin de vurgulandı.

Açıklamada Mori'nin, "Ghosn'un söyleyecek bir şeyi varsa, mümkün olan tüm çabalarını Japonya'nın adil ceza yargılama sistemi içinde sarf etmesini ve bir Japon mahkemesi aracılığıyla adalet aramasını" ümit ettiğine ilişkin ifadesi aktarıldı.

Japonya hükümetinin, Japon cezai takibatlarının kurallara uygun şekilde yerine getirilebilmesi için mevcut tüm önlemleri alacağının belirtildiği açıklamada, hükümetin ilgili ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve diğer paydaşlarla yakın bir şekilde çalışacağı kaydedildi.

"Japonya'daki soruşturmada baskıya maruz kaldım"



Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn, Beyrut'taki Gazeteciler Sendikası binasında bugün basına yaptığı açıklamada, "kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği" gerekçesiyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'daki "soruşturma sırasında baskıya maruz kaldığını" öne sürmüştü.

Japonya'dan ayrılmanın hayatında verdiği en zor karar olduğunu belirten Ghosn, "Yasaların üstünde değilim, siyasi baskılardan kaçtım." ifadesini kullanmıştı.

Bu konuşmasıyla yaşananların ardından imajını temizlemeye çalıştığını kaydeden Ghosn, şahsına yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu ve tutuklama işlemi gerektirmediğini savunmuştu.

Japonya'daki tutukluluk sürecinde adli makamların, yöneltilen ithamları kabul etmesi için kendisine baskı yaptığını ileri süren Ghosn, "Gazetelerde birtakım hikayeler yazılmış durumda. Ben Netflix ile herhangi bir anlaşma imzalamadım. Ayrıca bana yardım edenlere olan saygımdan ötürü Japonya'dan nasıl çıktığıma dair konuşmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Ghosn, "suçu kesinleşmeden suçlu gösterilmiş olması nedeniyle, kaçmaktan başka seçeneği olmadığını" iddia etmişti.

"Nissan'daki bazı kişiler benden intikam almak istedi"

Ailesiyle tehdit edildiğini söyleyen Ghosn, "Ev hapsinde tutulduğum sürede ailemle, cam arkasından veya avukatım üzerinden iletişim kurabiliyordum. Her gün 8 saat süren soruşturmalara tabi tutuldum. Bana yönelik suçlamaları anlamış değilim. Bugün burada bir kurban olarak değil, davama ve insan hakları ölçütlerinin en küçüğünü dahi ihlal eden Japon hukukuna ışık tutmak için bulunuyorum. Tutukluluğum sırasında suçumu itiraf etmemem halinde ailemden intikam alacaklarını dahi söylediler." iddiasında bulunmuştu.

Nissan yetkililerinin planları sonucu gözaltına alındığını ve kendisinin "adaletten değil, adaletsizlikten" kaçtığını savunan Ghosn, "Başıma gelenler, benden intikam almak isteyen Nissan firmasındaki bazı kişilerin Tokyo Başsavcısının destekleriyle yaptıklarının sonucudur." demişti.

Ghosn, Japonya'da penceresi olmayan tek hücreli odada 130 gün geçirdiğini aktararak, günde sadece yarım saat çıkma izni verildiğinden, gündüz ile geceyi ayırt edemediğini belirtmişti.

Haklarından hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini belirten Ghosn, "Benim Nissan ve Renault'ta haklarım var. Bu haklarıma saygı gösterilmedi. Yargı üzerinden haklarımı talep etmeye kararlıyım." ifadesini kullanmıştı.

Ghosn'un Lübnan'a kaçması



Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle, "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.



Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık'ta özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.



Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde ülkeden kaçtığı iddia edilmişti.



Interpol, 2 Ocak'ta Japon hükümetinin talebi üzerine, şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımlamış, kırmızı bülten kaydının 6 Ocak'ta resmi makamlara ulaştığı bildirilmişti.