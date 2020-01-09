Japonya adalet bakanından Ghosn'a yanıt - Son Dakika
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Japonya adalet bakanından Ghosn'a yanıt

6 saat önce

Japonya Adalet Bakanı Masako Mori, düzenlediği basın toplantısında Japonya adalet sistemini eleştiren Ghosn için "Yargıdan kaçmak hiçbir ülkede affedilemez" dedi.

Japonya adalet bakanından Ghosn'a yanıt, System.String[]

Japonya Adalet Bakanı Masako Mori, düzenlediği basın toplantısında Japonya adalet sistemini eleştiren Ghosn için "Yargıdan kaçmak hiçbir ülkede affedilemez" dedi.


Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden ve dün düzenlediği basın toplantısında hakkındaki iddialara cevap veren Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'a Japonya Adalet Bakanı Masako Mori'den yanıt geldi. Bugün Tokyo'da gazetecilere konuşan Mori, Japonya adalet sistemine dair ağır ithamlarda bulunan Ghosn'u eleştirdi.


Ghosn'un kendisine isnat edilen finansal usulsüzlük suçu karşısında masum olduğunu kanıtlaması gerektiğini belirten Mori, Ghosn'un yargılanmaktan kaçmak için Japonya'dan firar ettiğini söyledi. Böyle bir davranışın hiçbir ülkede affedilemez olduğunun altını çizen Mori, Ghosn'un kaçışını haklı çıkarmak için Japonya'nın adalet sistemini hedef aldığını ve bunun asla göz ardı edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.


Delil karartma şüphesi


Ülkesindeki gözaltı koşullarına da değinen Mori, şüphelilerin şikayette bulunmaları için gerekli mekanizmaların var olduğunu hatırlattı. Ghosn'un eşiyle görüştürülmediğine dair eleştirisi karşısında ise Mori, delil karartma şüphesi olmadığı taktirde, her şüphelinin eşiyle görüşme hakkı olduğunun altını çizdi. Japonya'da adil yargılanma hakkının güvence altına alındığını vurgulayan Mori, Ghosn'un Japonya'ya adalet sistemi altında adilce yargılanmasını umduğunu da sözlerine ekledi.


İlk kez konuşmuştu


Hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn, dün Beyrut'ta bir basın toplantısı düzenleyerek hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını inkar etmişti. Kendini aklamak için çocukluğunun geçtiği Lübnan'a kaçtığını ifade eden Ghosn, Japonya'da görülen davanın adil olmadığını öne sürerek, Nissan yönetiminin ve Japon otoritelerin kendisine komplo kurduğunu savunmuştu. - TOKYO

Abdülhamit Gül, Japonya, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:21 Kaynak: İHA
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