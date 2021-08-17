Japonya, Afganistan'daki Büyükelçilik personelini tahliye etti - Son Dakika

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından riskli hale gelen güvenlik ortamı nedeniyle Kabil'deki tüm büyükelçilik personelinin tahliye edildiğini ve büyükelçiliğin görevlerini yürütmek için İstanbul'da geçici bir ofis kurduğunu duyurdu.

Dünyanın gözü Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'a kilitlenmişken, Japonya hükümetinden bölgedeki büyükelçilik personelinin durumuna dair açıklama geldi. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, riskli hale gelen güvenlik ortamı nedeniyle Kabil'deki tüm büyükelçilik personelinin tahliye edildiği bildirildi. Kabil'deki büyükelçiliğin kapatılmasının ardından 12 personelin bugün dost bir ülkenin askeri uçağıyla Dubai'ye vardığı kaydedilirken, büyükelçiliğin görevlerini yürütmek için İstanbul'da geçici bir ofis kurulduğu öğrenildi.

PANİK HAVASI HAKİM

Taliban geçtiğimiz Pazar günü, 20 yıllık aranın ardından ülkenin kontrolünü yeniden ele geçirmiş, Başkan Eşref Gani ve Taliban güçlerine karşı direnmeyen Afganistan ordusu eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından başkentte panik havası hakim olurken, çok sayıda ülke Afganistan'daki büyükelçilik personelini tahliye edeceğini açıklamıştı.

Öte yandan Afganistan'ı terk etmek için havalimanına akın eden ve ülkeden kalkan askeri uçakların kanatlarına tutunmaya çalışan Afganların görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

(Burak Ersoy/İHA)