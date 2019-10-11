Son Dakika Haberleri: Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, belediyeyi ve Kırşehir Valiliği'ni ziyaret etti
Son Dakika Yerel Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, belediyeyi ve Kırşehir Valiliği'ni ziyaret etti

Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, belediyeyi ve Kırşehir Valiliği'ni ziyaret etti

6 dakika önce

Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, belediyeyi ve Kırşehir Valiliği'ni ziyaret ettiKIRŞEHİR - Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kırşehir Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, belediyeyi ve Kırşehir Valiliği'ni ziyaret etti

KIRŞEHİR - Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kırşehir Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Büyükelçi Akio Miyajima kendisine Kırşehir Belediyesinde sorulan TSK'nın 'Barış Pınarı Operasyonunu' nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusu sonrası, yaptığı açıklamada; "Japonya Hükümeti olarak Suriye konusu çözümü için güçlerle değil konuşarak Suriye'ye barış ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Öte yandan Türkiye'de oturduğum için Türklerin güvenliği konusunu biliyorum" dedi.

Büyükelçi Akio Miyajima, Kırşehir Belediyesinde yaptığı açıklamada, "Bu problemin çok karmaşık olduğunu biliyorum. En azından erken zamanlarda Suriye'ye barış getirileceğine ve Türkiye'nin komşu olan Suriye'ye barışı ve daha erken gelişinin ortaya çıkarılacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Suriye'deki sivil insanların zarar görmemeleri noktasında dikkat ettiğini de biliyorum" ifadelerini kullandı.

Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kırşehir'de Vali İbrahim Akın'ı ziyaret ettikten sonra Kırşehir Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret edip fikir alışverişinde bulundu.

Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, belediyeyi ve Kırşehir Valiliği'ni ziyaret etti

Kırşehir Valiliği, Kırşehir, Japonya, Ankara, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:42 Kaynak: İHA
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