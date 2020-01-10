Japonya, askerlerini Orta Doğu'ya gönderiyor - Son Dakika
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Japonya, askerlerini Orta Doğu'ya gönderiyor

6 saat önce

Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya göndereceği askeri gücün göreve başlama tarihi belli oldu.

Japonya, askerlerini Orta Doğu'ya gönderiyor, System.String[]

Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya göndereceği askeri gücün göreve başlama tarihi belli oldu.


Orta Doğu'daki artan gerilimlerden derin endişe duyan Japonya, denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya gönderilecek askeri güç konusunda kararını verdi. Bölgede görev yapacak devriye uçağının Cumartesi günü Japonya'dan ayrılarak 20 Ocak'ta bilgi toplama görevine başlayacağı, bölgeye gitmesi beklenen savaş gemisinin ise 2 Şubat'ta Japonya'dan ayrılarak, aynı ay içinde göreve başlayacağı belirtildi.


Görevi yaklaşık 11 ay sürecek askeri misyonla ilgili konuşan Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, "Japonya'nın ithal ettiği ham petrolün yüzde doksanı Orta Doğu sularından geliyor. Bu nedenle, Japonya'ya ile bağlantısı olan ticari gemilerin bölgede güvenle seyri için bilgi toplamak bizim için son derece önemli" ifadelerini kullandı.


Amaç, güvenlik için istihbarat


Bölgedeki denizlerde seyir güvenliği için bilgi toplaması beklenen askeri misyon, edilen tüm bilgileri Japonya ile bağlantısı olan gemilerle ve ABD dahil diğer ülkelerle paylaşacak. Görevi Umman Körfezi, Arap Denizi'nin kuzey kısmı ve Aden Körfezi'ni kapsayacak olan askeri misyon, Hürmüz Boğazı'nda veya Basra Körfezi'nde ise bulunmayacak. - TOKYO

Orta Doğu, Japonya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:51 Kaynak: İHA
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