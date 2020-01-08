Japonya, Bağdat'taki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı - Son Dakika
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Japonya, Bağdat'taki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı

6 saat önce

Japonya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırılarının ardından Irak'taki büyükelçiliğinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Japonya, Bağdat'taki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı, System.String[]

Japonya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırılarının ardından Irak'taki büyükelçiliğinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Kyodo ajansının haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'ın Irak'ta ABD üslerine düzenlediği füze saldırılarının ardından Japonya'nın, güvenlik nedeniyle Bağdat'taki büyükelçiliğini geçici olarak kapattığı belirtildi.

Her iki Orta Doğu ülkesiyle ilgili uyarı seviyelerini yükselten Bakanlık, Japon vatandaşlarına Irak'tan ayrılmaları ve İran'a seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu.

Bakanlık, tahliye emri verilen tüm Japon vatandaşlarına gerekli hizmetin verilmesinin ardından Bağdat Büyükelçiliğini geçici süreliğine kapatma kararı alındığını kaydetti.

Açıklamada, Japonya'nın Erbil'deki temsilciliğinin ise açık kalacağı ifade edildi.

İran saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın, ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:46 Kaynak: AA
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