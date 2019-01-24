Japonya Balina Avına Resmen Başlıyor
1 saat önce
Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çıkacağını açıklayan Japonya'da, balina avcıları 31 yıllık aranın ardından ilk ava 1 Temmuz'da çıkmaya hazırlanıyor.
Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çıkacağını açıklayan Japonya'da, balina avcıları 31 yıllık aranın ardından ilk ava 1 Temmuz'da çıkmaya hazırlanıyor.
1988 yılında alınan ticari balina avı yasağı kararına karşı, Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çıkma kararı alan Japonya'da, bir balıkçılık kooperatifi 31 yıl aradan sonra ilk kez ticari balina avına çıkacak.
Japonya'nın batısındaki Wakayama eyaleti merkezli bir balıkçılık kooperatifinin, birçok firmanın katılımıyla oluşturulacak bir filo ile 1 Temmuz'da ilk avına çıkacağı öğrenildi.
Japonya'nın geçen ay IWC'den çekileceğini açıklamasının ardından verilen av kararı gereği, avcılar ülkenin kuzeyindeki Hokkaido veya Aomori eyaletlerinden hareket edecek. Denizde 1 hafta boyunca balina avlayacak olan ekip, ardından daha büyük bir filo organize ederek 2 ay sürecek bir ava çıkmayı planlıyor.
Karar daha önce açıklanmıştı
Geçen Aralık ayında açıklama yapan Japonya Bakanlar Kurulu Sekreteri Yoshihide Suga, 1988 yılında alınan ticari balina avcılığı yasağı kararına karşı Japonya'nın IWC'den çıkacağını, 2019 yılının Temmuz ayından itibaren ticari balina avcılığına devam edileceğini duyurmuştu. - TOKYO
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:12 Kaynak: İHA
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