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Japonya: Bandai yanardağının patlamasından 131 yıl sonra doğa harikasına dönüştürülen Urabandai Gölü
6 saat önce
Japonya'nın eşsiz manzaralarını ve özgün geleneklerini keşfe çıkan euronews muhabiri Marta Brambilla, bu hafta Fukushima eyaletindeki Urabandai'ye seyahat ediyor.
euronews yedi bölümlük "Go Japan" programında, Japon geleneklerini, doğasını ve şehirlerini keşfetmek üzere sizi yolculuğa çıkarıyor.
Japonya'nın eşsiz manzaralarını ve özgün geleneklerini derinlemesine anlamaya çalışan euronews muhabiri Marta Brambilla, bu hafta Fukushima eyaletindeki Urabandai'ye seyahat ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:44
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