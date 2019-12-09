Son Dakika Haberleri: Japonya: Bandai yanardağının patlamasından 131 yıl sonra doğa harikasına dönüştürülen Urabandai Gölü
Son Dakika Dünya Japonya: Bandai yanardağının patlamasından 131 yıl sonra doğa harikasına dönüştürülen Urabandai Gölü - Son Dakika Dünya

Japonya: Bandai yanardağının patlamasından 131 yıl sonra doğa harikasına dönüştürülen Urabandai Gölü

6 saat önce

Japonya'nın eşsiz manzaralarını ve özgün geleneklerini keşfe çıkan euronews muhabiri Marta Brambilla, bu hafta Fukushima eyaletindeki Urabandai'ye seyahat ediyor.

Japonya: Bandai yanardağının patlamasından 131 yıl sonra doğa harikasına dönüştürülen Urabandai Gölü, System.String[]

euronews yedi bölümlük "Go Japan" programında, Japon geleneklerini, doğasını ve şehirlerini keşfetmek üzere sizi yolculuğa çıkarıyor.


Japonya'nın eşsiz manzaralarını ve özgün geleneklerini derinlemesine anlamaya çalışan euronews muhabiri Marta Brambilla, bu hafta Fukushima eyaletindeki Urabandai'ye seyahat ediyor.

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Euronews, Japonya, Japon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:44 
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