Japonya Başbakan Yardımcısı Aso: "Parlamentonun erken feshi düşünülmeli" - Son Dakika

Japonya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Aso Taro, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlığına Suga Yoşihide'nin seçilmesi sonrası erken seçimin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Aso, düzenlediği basın toplantısında, Abe Şinzo'nun sağlığını gerekçe göstererek ağustos sonu istifasıyla dün gerçekleştirilen LDP başkanlığı seçimlernin ardından Japonya siyasetini değerlendirdi.

LDP başkanlığına seçilen ve yarın Japonya başbakanlığını üstlenmesine kesin gözüyle bakılan Suga Yoşihide'nin gerçekleştireceği kabine değişikliği sonrası, Aso erken seçimin düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Aso, "Japonya'nın şimdiki durumunu ve önümüzdeki yıl düzenlenecek olimpiyatları ele aldığımızda, parlamentonun erken feshini düşünmemiz gerekir. Bu şekilde atanmış herhangi bir kabine için 'Seçimde yıkanıp kutsanmadınız' denilir." ifadelerini kullandı.

Dün seçilen Suga, ekimde erken genel seçime gidilebileceği iddialarına ilişkin, "Önemli olan aynı anda salgını kontrol altında tutmak ve ekonomiyi yeniden inşa etmek. Uzman heyet salgının kontrol altına alındığına yönelik görüş vermeden bu kararı vermem zor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Geçen hafta Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin (CSIS) çevrim içi konferansına katılan Savunma Bakanı Kono Taro da erken genel seçim için "mini bir pencerenin" açık olduğunun söylemişti.

Kyodo ajansına göre, Suga yeni kabinede Aso ile Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'yu görevlerinde tutacak. LDP'de Aso'nun yer aldığı grup dünkü seçimlerde Suga'yı desteklemişti.