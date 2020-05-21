Japonya Başbakanı Abe, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu... - Son Dakika

Japonya Başbakanı Abe, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu...

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, adında, sağlığı simgeleyen çam ağacı ve Japonya'nın sembolü sakurayı taşıyan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin, İstanbul halkına sonsuza dek sağlık ve esenlik getirmesini diledi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, adında, sağlığı simgeleyen çam ağacı ve Japonya'nın sembolü sakurayı taşıyan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin, İstanbul halkına sonsuza dek sağlık ve esenlik getirmesini diledi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin video konferans yöntemiyle katıldığı törenin ardından tam kapasiteyle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen gün yaptıkları telefon görüşmesinin ardından yeniden bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Abe, o görüşmede Erdoğan'ın, kendisini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine video konferansla katılmak üzere davet ettiğini belirtti.

Abe, "Sayın Erdoğan'ın bu nazik daveti bana, bundan 7 yıl önce İstanbul'u ziyaret edip, Japon-Türk dostluğunun simgesi olan Marmaray'ın açılış törenine Sayın Erdoğan ile birlikte katıldığımı hatırlattı." diye konuştu.

Küresel sorun olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'u ziyaret ederek tören yerinde bulunamadığını ancak video konferansla da olsa katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Abe, "Ne kadar uzakta olsam da kalbim Sayın Erdoğan ve sevgili Türk halkıyla beraberdir." dedi.

"Hastanenin, İstanbul halkına sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum"

Abe, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin, Japon firması Sojitz Cooperation ile Türkiye'deki Rönesans Holding'in, kamu-özel sektör ortaklığıyla inşa ettiği, en son teknolojiyle donanmış, Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olduğunu vurguladı.

Aslında haziran ayında açılması planlanan hastanenin, Kovid-19 salgını nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla öngörülen tarihten önce açılmasına karar verildiğini ve bir kısmının, koronavirüs bulaşan hastaların tedavisinde kullanılmaya başlandığını hatırlatan Abe, "Böylece, bir Japon firmamızın, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesine sağlık ve tıp alanında katkıda bulunmuş olmasını büyük bir sevinçle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hastaneyi "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi" olarak adlandırdığını hatırlatarak, "Sağlık ve enerjiyi andıran çam ağacıyla, Japonya'nın sembolü olan sakura, yani kiraz çiçeğini isminde bulunduran bu hastanenin İstanbul halkına sonsuza dek sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Abe, şöyle devam etti:

"Günümüzde tüm dünya yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele etmektedir. Bu zor günlerde Türk hükümeti ve Türk halkının, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın güçlü liderliği altında, tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi gibi tıbbi çalışmalar başta olmak üzere, çeşitli tedbirlerle yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için seferber olmalarına gönülden saygı duyuyorum. Alınan tedbirlerin neticesi olarak Türkiye'de vaka sayısının oldukça azalabildiği ve vefat oranının da düşük tutulabildiğinden dolayı, 4 Mayıs tarihinde, normalleşme planının açıklandığını biliyorum."

"Avigan ilacını Türkiye'ye de bağışlıyoruz"

Salgınla mücadele etmek için uluslararası iş birliğinin sağlanmasının çok önemli olduğunu söyleyen Abe, öncelikle, tedavi edecek yeni bir ilaç ve aşının geliştirilmesinin, bu ilaç ve aşıya adil bir şekilde ulaşılmasının sağlanmasının ve gelişmekte olan ülkelere yardım eli uzatılması gerektiğini vurguladı.

Abe, şöyle kaydetti:

"Japonya'da geliştirilen ve koronavirüs tedavisi için bir umut olabileceği düşünülen Avigan ilacından bahsedersem, insani bakımdan bu ilacı arzu eden ülkelere bağışlayarak klinik araştırmaları geliştireceğiz. Bu çerçevede, Avigan ilacını Türkiye'ye de bağışlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin duyduğu ihtiyaca binaen, uluslararası örgütlerle iş birliği yaparak, sağlık ve tıbbi alanda çalışanlara teknik destek ve malzeme bağışı sağlayacağız."

G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi Video Konferansı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, gelişmekte olan ülkelere yardım eli uzatmanın önemini teyit ettiklerini anlatan Abe, "Kendi ülkesinde yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye devam ederken, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki 60'tan fazla ülkeye de yardım elini uzatan Türkiye'ye derin saygı duyuyorum." dedi.

Abe, Japonya'nın, salgından etkilenen gelişmekte olan ülkelere yardım etmek için tıbbi malzeme bağışı ve teknik iş birliği vasıtasıyla, sağlık sistemlerini güçlendirmeye ve ekonomik faaliyetlerinin canlandırılması için de kredi paketleriyle destek vermeye istekli ve hazır olduğunu belirterek, "Çeşitli alanlarda Türkiye ile de iş birliği yapmak isteriz." ifadesini kullandı.

Bundan sonra bir süre, her iki ülkenin en öncelikli meselesinin salgınla mücadele olduğunu vurgulayan Abe, durum sakinleştiğinde ikili ilişkilerin daha da güçlenmesi için birlikte çalışılacağını söyledi.

Bu yılın, Türkiye ve Japonya dostluğunun temeli olan Ertuğrul Fırkateyni Faciasının 130. yılı olduğunu da belirten Abe, bu yılki anma törenlerinin salgın nedeniyle ertelendiğini söyledi.

"Ertuğrul Fırkateyni Faciası, dostluğumuzun kaynağıdır." diyen Abe, anma töreninin, koronavirüs krizinin ardından gerçekleşeceğini kaydetti.

Abe, sözlerini, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin, Japonya ile Türkiye'nin içimizi ısıtan sımsıcak dostluğunun yeni bir simgesi olmasını diler, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da gelişmesini temenni ederim. Teşekkür ederim." diye sonlandırdı.

Japonya Başbakanı Abe, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu...

Şehir Hastanesi, Shinzo Abe, Başakşehir, Sakura, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 03:06 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Abe, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu... - Son Dakika

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