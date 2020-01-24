Japonya Başbakanı Abe'den corona virüsü talimatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Abe'den corona virüsü talimatı - Son Dakika

Japonya Başbakanı Abe'den corona virüsü talimatı

6 saat önce

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinde şu ana kadar 2 kişide tespit edilen corona virüsü nedeniyle ilgili bakanlıklara corona virüsünü tespit edebilen laboratuvar sayısının arttırılması talimatını verdi.

Japonya Başbakanı Abe'den corona virüsü talimatı, System.String[]

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinde şu ana kadar 2 kişide tespit edilen corona virüsü nedeniyle ilgili bakanlıklara corona virüsünü tespit edebilen laboratuvar sayısının arttırılması talimatını verdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren corona virüsü ile ilgili Japonya Başbakanı Shinzo Abe'den adım geldi. Japonya'da şimdiye kadar 2 kişide tespit edilen virüsün oluşturduğu risklerle ilgili bakanlarla toplantı yapan Abe, corona virüsünün testini gerçekleştirebilecek laboratuvar sayısının artırılması talimatını verdi.

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato ve Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi de dahil ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirildiği belirtilen toplantıda, Abe'nin virüsün havaalanları ve limanlardan ülkeye girişini engellemek için kapsamlı önlemler alınması konusunda da hükümet kurmaylarına önlem çağrısı yaptığı belirtildi.

Halkın virüs ile ilgili güncel olarak bilgilendirilmesinin önemli olduğunun altını çizen Abe, hükümetin virüsün yayılmasını önlemek ve ülke dışındaki Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için her türlü çabayı göstereceğini vurguladı. İnsanların aşırı endişeden kaçınması gerektiğini de sözlerine ekleyen Abe, ülkedeki herkesin paniğe kapılmadan kendilerini korumak için genel önlemleri almaları gerektiğini söyledi.

JAPONYA'DA TEK LABORATUVAR

Japonya'da corona virüs benzeri virüslerin tespit edilebildiği tesis olan Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü, bu alandaki tek laboratuvar olarak biliniyor. Japonya'da Sağlık Bakanlığı corona virüsü ile ilgili ikinci vakayı doğrulayarak Wuhan'dan Tokyo'yu ziyaret eden 1 kişide virüse rastlandığını belirtti ve virüsü taşıyan kişinin 40'lı yaşlarda olduğu açıklandı. Abe'nin söz konusu talimatı da ülkedeki corona virüsü vaka sayısının 2'ye çıktığının açıklanmasının ardından geldi.

Öte yandan Çin'de bu ay başlayacak yeni yıl tatili vesilesiyle Çinli turist akını beklenen Japonya'da corona virüs ilk olarak 15 Ocak'ta Wuhan'ı ziyaret ettiği öğrenilen bir Çinli'de tespit edilmişti. 30'lu yaşlardaki kişinin Tokyo yakınlarındaki Kanagawa eyaletinde yaşadığı açıklanmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Shinzo Abe, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
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